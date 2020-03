Hele Colombias befolkning sættes i karantæne i 19 dage for at inddæmme spredningen af coronavirusset.

Colombia indfører en national karantæne for hele landets befolkning, som vil træde i kraft tirsdag.

Det siger landets præsident, Ivan Duque, sent fredag aften lokal tid.

Det er det hidtil mest drastiske tiltag, der er taget af et sydamerikansk land i kampen mod det smitsomme coronavirus.

Den nationale karantæne vil vare i 19 dage frem til den 13. april.

Tiltaget vil betyde, at det bliver obligatorisk for alle indbyggere i landet at gå i selvisolation.

Hovedstaden Bogotá har allerede taget forskud på karantænen, da alle byens indbyggere har været i isolation siden fredag morgen.

I Colombia er der hidtil registreret 158 personer, som er bekræftet smittet med coronavirus.

/ritzau/Reuters