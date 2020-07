Nedlukning i Colombia forlænges til fem måneder, efter at det daglige antal smittetilfælde overstiger 10.000.

Colombia forlænger en landsdækkende nedlukning af de fleste samfundsaktiviteter til den 30. august.

Det oplyser præsident Ivan Duque tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Statslederens udmelding kommer, samtidig med at det daglige antal tilfælde af coronasmittede personer for første gang har oversteget 10.000.

- Den forebyggende tvungne isolation vil blive forlænget til 30. august, siger præsidenten i en tv-transmitteret tale natten til onsdag dansk tid.

- Vi forstår alle, at i de fire uger er vi nødt til fortsat at gøre en stor indsats for at beskytte sig selv, tilføjer han.

Nedlukningen vil på det tidspunkt have varet i fem måneder. I forvejen er den ifølge Reuters blevet forlænget otte gange. Senest til den 1. august.

Regeringen vil dog fortsætte med en gradvis genåbning af økonomien i byer med ingen eller relativt få tilfælde af coronavirus.

I hovedstaden Bogotá er der for beboerne i visse kvarterer indført en karantæne på to uger. Det indebærer, at kun én person fra hvert hjem har tilladelse til at bevæge sig udenfor i lokalområdet og købe basisvarer.

Tiltag for at bremse spredning af coronavirusset har sammen med et dyk i prisen på olie svækket Latinamerikas fjerdestørste økonomi.

Regeringen forventer for 2020 en tilbagegang på 5,5 procent i økonomien. En begrænsning for budgetunderskuddets størrelse i 2020 og 2021 er desuden blevet suspenderet på grund af viruskrisen.

Der er registreret over 267.000 smittetilfælde og 9074 coronarelaterede dødsfald i Colombia ifølge en opgørelse fra nyhedsbureauet Reuters.

Der bor næsten 50 millioner i landet i den nordvestlige del af Sydamerika.

/ritzau/