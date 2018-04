Et kommende medlem af parlamentet blev mandag anholdt for smugling af ti ton kokain.

Bogotá. Colombianske myndigheder anholdt mandag et kommende medlem af parlamentet fra det marxistiske parti Farc.

Han er mistænkt i en sag om narkosmugling, oplyser regeringen.

Seusis Hernandez, der efter planen indtager sit sæde i parlamentet i juli, har ifølge myndighederne medvirket til at smugle ti ton kokain til USA.

Det beslagte kokain har en værdi på 320 millioner amerikanske dollar - eller omkring to milliarder kroner.

Seusis Hernandez er kendt under sit guerillanavn Jesus Santrich. Tiltalen mod ham og tre andre er rejst ved en domstol i New York.

- Statsanklageren har informeret mig om, at han som resultat af grundig efterforskning kan bevise, at Seusis Hernandez, kendt som Jesus Santrich, står bag ulovlig smugling, der har fundet sted, efter at aftalen var underskrevet, siger præsident Juan Manuel Santos i en tv-transmitteret tale.

Santos henviser til den fredsaftale, der blev indgået mellem regeringen og oprørsgruppen Farc i 2016.

- De tilbageholdte har overtrådt værdierne og principperne i fredsaftalen, siger statsanklager Nestor Humberto Martinez.

Hernandez vil være tilbageholdt, indtil USA kræver ham udleveret.

Farc sikrede sig som led i fredsaftalen med regeringen ti sæder i parlamentet, da oprørsgruppen skulle omdannes til et politisk parti.

Et af disse sæder blev tildelt Seusis Hernandez.

Anholdelsen af Hernandez har udløst fordømmelser i Farc, der kalder den et angreb på fredsprocessen.

- Dette er det værste øjeblik i fredsprocessen. Regeringen bør forhindre juridiske fælder i at ende i hændelser som disse, der afføder stor mistillid, skriver Farc på Twitter.

/ritzau/Reuters