»Jeg mødte ham kun en gang, men den historie er for god til ikke at fortælle, når man tænker på de triste omstændigheder.«

Sådan indleder den amerikanske skuespiller Colin Hanks et længere opslag på Instagram, hvor han hylder Luke Perry, der mandag sov ind efter at være blevet ramt af et kraftigt slagtilfælde.

»Min kone og jeg sad på et fly på vej tilbage fra Mexico. Et par rækker foran os sad disse to brødre, unge børn, og sloges voldsomt med hinanden,« begynder Colin Hanks, der især er kendt fra tv-serien 'Fargo', sin historie.

»Deres stakkels forældre var ude af stand til at stoppe deres gråd, råbene eller skrigene. Hvis du er en forælder selv, så forstår du det. Nogle gange er der bare intet, du kan gøre.«

ARKIVFOTO af Colin Hanks. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere ARKIVFOTO af Colin Hanks. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

De to drenge fortsatte med at larme og råbe i små to timer.

»Så omkring ti minutter før, vi skulle til at lande, blev det virkelig slemt. Ud af det blå dukker der en mand op fra første klasse. Iført hat, skæg, solbriller puster han en ballon op. Han binder den og overrækker den, som gav han et sværd til en konge. Nede på knæ, hovedet bøjet, armene op,« skriver Colin Hanks og fortsætter:

»Børnene blev stille i løbet af millisekunder. Hele flyet var tæt på at bryde ud i klapsalver. Havde det varet 15 minutter længere, kunne det have startet Den Tredje Verdenkrig, men vi landede, før det kunne ske.«

Efter at være kommet tilbage på landjorden, endte Colin Hanks - der er søn af den anerkendte skuespiller Tom Hanks - med at stå i samme kø som manden med skægget ved tolden:

»Jeg får endelig mulighed for at få kigget nærmere på fyren, og jeg siger til min kone: 'Hold da kæft, jeg tror, at ballon-manden/helten er Luke Perry'.«

De to mænd ender med at stå ved siden af hinanden i køen.

»Ud af det blå vender han sig om mod mig og siger nogle venlige ord om 'Fargo', hvilket blæste mig helt bagover. Jeg begynder at rose ham og fortæller, hvor længe jeg har beundret ham, og så tale om det, han gjorde med ballonen: 'Det er virkelig professionelt gjort. Det er ikke noget, man bare lige kan lære', siger jeg,« skriver han.

»Han fortæller mig, at han altid flyver med et par balloner af lige netop den grund - for at give dem til skrigende børn. Jeg ved ikke, om det er sandt, men jeg har ingen grund til ikke at tro det. Han virkede som en sand gentleman. Han er væk alt for tidligt,« tilføjer Colin Hanks og slutter med at fortælle, at han i fremtiden altid vil rejse med et par balloner i lommen.

Luke Perry blev indlagt den 27. februar, efter han var blevet ramt af et alvorlig slagtilfælde i sit hjem i Sherman Oaks, Californien.

Han lå indlagt under observation i fem dage, før han døde mandag den 4. marts. Han blev 52 år.

'Han var omgivet af sine børn Jack og Sophie, sin forlovede Wendy Madison Bauer, ekskone Minnie Sharp, mor Ann Bennett, stedfar Steve Bennett, bror Tom Perry, søster Amy Coder og andre nære familiemedlemmer og venner,' lød det mandag i en udtalelse fra skuespillerens talsmand.

I udtalelsen takker hans familie for den støtte, man har modtaget:

'Familien værdsætter al den støtte og alle de bønner, der er blevet givet til Luke fra hele verden, men anmoder respektfuldt om privatlivets fred i denne tid med stor sorg. Ingen yderligere detaljer vil blive frigivet på nuværende tidspunkt.'