Præsidentens tidligere advokat forklarede tirsdag under ed, at Donald Trump bad ham begå forbrydelse.

Washington. Michael Cohens advokat siger, at Cohen under ed har forklaret, at Donald Trump har beordret ham til at begå en forbrydelse.

Cohen, der er Donald Trumps tidligere advokat, erklærede sig tirsdag skyldig i en række punkter om økonomisk kriminalitet.

- I dag rejste han (Cohen, red.) sig op og vidnede under ed om, at Donald Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse ved at betale to kvinder med det primære formål at påvirke valget, siger Michael Cohens advokat, Lanny Davis.

Michael Cohen har valgt at erklære sig skyldig, således at hans familie kan få fred og komme videre, siger tilføjer advokaten.

Cohen har erklæret sig skyldig i skattesvindel og svindel med midler i forbindelse med valgkampen. Han har også erkendt, at han har givet forkerte oplysninger til et pengeinstitut.

Anklagemyndigheden har undersøgt Cohens rolle i de store udbetalinger af penge til den tidligere pornostjerne Stormy Daniels, som fik betaling for at tie stille om, at hun angiveligt har haft sex med præsidenten.

- Hvis disse betalinger var en forbrydelse for Michael Cohen, hvorfor skulle de så ikke også være en forbrydelse for Donald Trump, siger Lanny Davis.

I Trump-lejren forholder man sig dog tilsyneladende roligt trods beskyldningerne.

Anklagerne har ifølge Donald Trumps advokat - den tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani - intet med præsidenten at gøre.

- Der er ingen anklager om ulovligheder mod præsidenten i regeringens tiltaler mod Hr. Cohen, udtaler Giuliani i en erklæring.

- Det er tydeligt, som anklageren også noterede, at Hr. Cohens handlinger er et udtryk for et mønster af løgne og uærlighed over en længere periode, tilføjer han.

/ritzau/Reuters