Trumps tidligere rådgiver mener, at Trump Organization skylder ham godt 12 millioner kroner.

USA's præsident Donald Trumps tidligere rådgiver Michael Cohen sagsøger selskabet Trump Organization for misligholdelse og kontraktbrud.

Cohen mener, at Trump Organization skylder ham 1,9 millioner dollar. Det svarer til godt 12 millioner kroner.

Det viser søgsmålet, som blev indleveret torsdag aften til en domstol i New York.

Cohen hævder, at hans tidligere arbejdsgiver har nægtet at tilbagebetale ham millioner af dollar for advokatregninger og omkostninger i forbindelse med hans arbejde.

Selskabet er ifølge søgsmålet stoppet med at betale Cohen, efter at det kom frem, at Cohen samarbejder med specialanklager Robert Mueller i forbindelse med en undersøgelse af Ruslands rolle i præsidentvalgkampen i 2016.

Hverken Trump Organization, Cohen eller Cohens advokater har kommenteret på søgsmålet.

Cohen var advokat og personlig rådgiver for Donald Trump fra 2006 til 2018.

Sidste år blev Cohen idømt tre års fængsel. Det skyldes blandt andet, at han er dømt for skattesvig og for at lyve for Kongressen under ed.

Siden har han forklaret, at han havde følt en forpligtelse til at "dække over" Trumps "beskidte gerninger".

Søgsmålet markerer endnu et skridt i udviklingen af relationen mellem Trump og Cohen, der er blevet drastisk forværret over de seneste år.

Tilbage i 2011 sagde Cohen, at han "ville tage en kugle" for Trump. I februar lød det omvendt, at han er "flov" over de ting, han har gjort for at beskytte Trump.

Præsident Trump har i et tweet kaldt Cohen for en "rotte" og beskyldt ham for at lyve for at få reduceret sin fængselsstraf.

Rudolph Giuliani, der er rådgiver for Donald Trump, antyder i et interview, at Trump Organization ikke skylder Cohen en øre.

- Hvis du kommer i fedtefadet, fordi du arbejder for mig, så kan jeg tilbagebetale dine omkostninger, siger han hypotetisk.

- Men hvis du kommer i fedtefadet på grund af dine egne anliggender, så kan jeg ikke tilbagebetale noget, siger Giuliani.

/ritzau/Reuters