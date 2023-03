Lyt til artiklen

De syv ord fra Donald Trump efterlader ingen tvivl hos Michael Cohen.

»Det ligner i uhyggelig grad det kampråb, som han kom med lige inden 6. januaroptøjerne. Især i forhold til opfordringen om at protestere,« siger han.

I et interview med tv-stationen MSNBC kommer advokaten med sin vurdering, efter at Donald Trump i weekenden meldte ud, at han vil blive arresteret tirsdag.

I den forbindelse skrev ekspræsidenten blandt andet også på det sociale medie Truth Social: 'Vi må redde USA. Protestér, protestér, protestér.'

Michael Cohen ses her i forbindelse med sit vidneudsagn i sagen i sidste uge.

Som Michael Cohen videre siger om udsagnet:

»Det ville have været klogt af Donald at skrive 'en fredelig protest', men han ønsker ikke en fredelig protest,« siger han.

Michael Cohen var advokaten, der på Donald Trumps vegne angiveligt skulle have betalt pornostjernen Stormy Daniels et mindre millionbeløb for at tie stille om en sexaffære mellem de to – det er den sag, der nu kan foreløbigt kulminere i morgen.

Og noget er ved at ske.

Trump-støtter har i de seneste dage samlet sig nær Mar-a-Lago.

I hvert fald har Trump-supportere i de seneste dage efter udmeldingen samlet sig foran hans Mar-a-Lago-hjem i Florida.

På sociale medier og i debatforummer bliver der opfordret til, at hans støtter slår ring om den tidligere præsident og danner en 'patriotisk voldgrav' som beskyttelse.

'Vi må organisere os og tage kontrol med hvert eneste sted, de vil forsøge at anbringe ham. Få dem til at overgive sig,' som det eksempelvis lyder i en tråd på sitet Patriots. Win.

For Michael Cohen har den potentielle udsigt til ballade en klar hensigt.

Trumpt-støtter ved Mar-a-Lago. Foto: MARCO BELLO Vis mere Trumpt-støtter ved Mar-a-Lago. Foto: MARCO BELLO

»De fjolser, der repræsenterer ham – det klovneshow af advokater – de tror, at det vil sende ham direkte i Det Hvide Hus, hvis der kommer nye voldelige optøjer,« siger advokaten, der selv afgav vidneforklaring i sagen foran en storjury i sidste uge.

Michael Cohen siger videre, at han forudser, hvordan Donald Trump (igen) vil appellere til sin støtter om at give ham yderligere økonomiske bidrag for at hjælpe ham ud af denne kattepine.

Imens har topprepublikaneren Kevin McCarthy, der er formand for Repræsentanternes Hus, omvendt sagt. at »ingen bør gøre hinanden fortræd«:

»Jeg synes ikke, at folk skal demonstrere imod dette, nej,« har han sagt i et interview med NBC News:

»Og jeg tror, at hvis man taler med Trump, så synes han heller ikke, at de skal det.«

Der er ingen officielle udmeldinger om, at Donald Trump vil blive anholdt tirsdag.