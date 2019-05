Billederne af passagerer, der flygter fra et brændede fly i Moskva er gået verden rundt.

Nu er samtalerne mellem piloten og kontroltårnet lækket - og de giver et helt nyt indblik i flykatastrofen i søndags, som kostede 41 menneskeliv.

Piloten på Aeroflot-passagerflyet SU 1492, Denis Yevdokimov, meddelte, at han måtte foretage en nødlanding i Sjeremetjevo-lufthavnen efter blot få minutter i luften.

Men han kom også med en anden melding, som er højest opsigtsvækkende.

Udskriften af pilotens samtale med kontroltårnet viser, at Denis Yevdokimov ikke mente situationen var så kritisk, at der var behov for hjælp i forbindelse med nødlandingen.

Optagelserne har ifølge russiske medier givet efterforskerne en klar idé om, hvem der var skyld i den frygtelige ulykke, hvor 41 af de 78 ombord omkom i det flammehav, der opstop efter nødlandingen.

Nemlig piloten Denis Yevdokimov.

'Lige nu er alt ok'

Det skriver ABC News på baggrund af de lækkede samtaler mellem piloten og kontroltårnet, som det russiske medie Ren-TV bragte. Den russiske luftfartsmyndighed har bekræftet at transkribtionens ægthed.

»Pan pan, pan pan, pan pan. Forlanger at vende om. 1492 mistede radiokontakt og flyet brænder i lyn,« fortalte piloten til kontroltårnet via en nødkanal, idet den normale kommunikationslinje var nede - angiveligt på grund af lynnedslag.

'Pan pan' er et udtryk piloter bruger, når der er tale om en nødsituation, som dog ikke er livstruende.

Det kan umiddelbart virke besynderligt, når piloten samtidig nævner, at flyet 'brænder'. I timerne efter ulykken blev netop lynnedslag da også nævnt som årsagen til, at flyet brød i brand.

Men overvågningsbilleder fra Sjeremetevo-lufthavnen i Moskva viser, at branden først brød ud efter landingen, og Denis Yevdokimovs efterfølgende besked til kontroltårnet synes da også at bekræfte, at flyet ikke havde lidt alvorlig skade i uvejret.

Sådan så flyet ud efter at branden var slukket. Foto: HANDOUT Vis mere Sådan så flyet ud efter at branden var slukket. Foto: HANDOUT

Kontroltårn: »Er nogen form for hjælp nødvendig?«

Pilot: »Nej, lige nu er alt ok. Aeroflot 1492.«

Kontroltårn: »Kun problemer med (radio)kommunikationen, er det rigtigt forstået?«

Pilot: »Kommunikation og tab af flyets automatiske kontroller.«



Kontroltårn: »Forstået.«

Flere fejl

Efterfølgende meddelte Denis Yevdokimov, at han ville lande flyet med det instrumentale landingssystem (ILS), som typisk bruges, når piloten har svært ved at se landingsbanen, eksempelvis på grund af dårligt vejr.

Men landingen gik frygtelig galt.

Flyet ramte landingsbanen hårdt og brød i brand efter et par hop. Da det endelig standsede var mindst halvdelen af flyet indhyllet i flammer, som man blandt andet kan se i en skræmmende video, en passagerer på flyet optog under nødlandingen.

Video from inside the plane pic.twitter.com/Avt8kLQyMa — Liveuamap (@Liveuamap) 5. maj 2019

Kilder tæt på efterforskerne af ulykken fortæller til den russiske avis Kommersant, at Denis Yevdokimov ifølge efterforskerne begik flere fejl.

Først da han overhovedet valgte at lette i uvejret.

Og dernæst da han besluttede at nødlande med en næsten fuld brændstoftank i stedet for at brænde en del af brændstoffet af ved at cirkulere omkring lufthavnen.

Eksperter har da også påpeget, at netop flyets vægt og fyldte brændstoftanke kan have været årsagen til ulykken.

Foto: STRINGER Vis mere Foto: STRINGER

Andre eksperter mener ikke, at den voldsomme landing i sig selv burde kunne få flyet til at bryde i brand.

Efterforskningen af ulykken er stadig i gang.

Officielt er der endnu ikke meldt noget ud om, hvem eller hvad der var skyld i ulykken.