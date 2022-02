»Stjernelys er på vej.«

Sådan lyder den officielle melding fra Coca-Cola, der netop har præsenteret en ny, rød cola.

Og ikke en hvilken som helst én.

For den nye sodavand – der har fået navnet 'Starlight' – skulle ifølge Coca-Cola selv have smagsnoter af 'stjernekiggeri omkring et lejrbål' blandet med 'en kølende fornemmelse af en rumrejse', skriver CNN.

En smagskombination, de færreste nok genkender.

Ikke desto mindre er det, hvad Coca-Cola brander de røde dråber på. Og uddybende information skal man lede længe efter.

På Coca-Colas egen hjemmeside teaser de med ordlyden 'Stjernelys er på vej – undersøg mere'.

Men det er langtfra konkret information, man finder, hvis man klikker videre på hjemmesiden.

I stedet bliver man mødt af en galakse med en rød og brusende boble i centrum.

Hypebeast skriver, at den røde cola – der også kommer til at findes i en sukkerfri udgave – udkommer 21. februar.

De første, der kan slukke tørsten i 'stjernelys', er amerikanerne. Og i de efterfølgende måneder vil den sprede sig globalt, lyder meldingen.

Om den røde Coca-Cola når hylderne herhjemme, er endnu et mysterium.