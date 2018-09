Coca-Cola har fredag haft den helt store pengepung fremme. Sodavandsgiganten har købt den britiske cafékæde Costa Coffee for omkring 32 milliarder danske kroner.

»Costa giver Coca-Cola nye muligheder og ekspertise i kaffe, og vi kan skabe muligheder for vækst for Costa-brandet på verdensplan,« siger Coca-Colas administrerende direktør James Quincey til Sky News.

Costa Coffee-kæden tæller mere end 3.400 caféer på verdensplan, hvoraf størstedelen ligger i Storbritannien.

Kæden har endnu ingen butikker i Danmark, men de ekspanderer i øjeblikket.

En Costa-butik i London. Foto: JUSTIN TALLIS/AFP PHOTO/RTIZAU SCANPIX

Hidtil har Coca-Cola specialiseret sig i sodavand, men med købet af Costa får verdens største sodavandsproducent en fod indenfor i markedet for varme drikke.

Sælgeren af Costa, hotelkoncernen Whtibread, der blandt andet driver Premier Inn-kæden, kan glæde sig over at have fået en pæn pose penge for salget.

Kæden købte Costa tilbage i 1995 for blot 158 millioner kroner. Pengene vil blive brugt til at reducere koncernens gæld.

»Handlen er godt nyt for aktionærerne,« siger administrerende direktør Alison Brittain til Sky News.