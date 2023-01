Lyt til artiklen

Det er ikke kun i dansk postevand og økologiske æg, at man kan finde de giftige fluorstoffer PFAS.

Også i Coca-Cola-produktet 'Simply Orange' (en appelsinjuice, red. ) er der nu fundet PFAS-stoffer. Derfor er Coca-Cola nu blevet sagsøgt, fordi de kalder juicen for sund og naturlig.

Det skriver The Guardian.

En test viser, at niveauet af PFAS-stoffer i juicen er langt over hundrede gange højere end det tilladte niveau af PFAS-stoffer i drikkevandet i USA.

Derfor føler flere amerikanere sig nu vildledte, eftersom Simple Orange påstår kun at bruge »naturlige ingredienser«, »ikke forsøger at skjule noget« og »benytter filtreret vand« til fremstillingen af produktet.

Det får nemlig forbrugerne til at tro, at der er taget yderligere hensyn til kemikalier og urenheder, skriver de vrede forbrugere i klagen, der har valgt at sagsøge Coca-Cola i håbet om en økonomisk kompensation.

Hverken advokaterne bag søgsmålet mod Coca-Cola eller virksomheden selv har ønsket at kommentere sagen.

PFAS-stoffer er en betegnelse for 12.000 kemikalier, der typisk bruges til at få produkter til at modstå vand, pletter og varme.

De kan ikke nedbrydes naturligt og er forbundet med kræft, lever- og nyresygdomme samt autoimmune sygdomme.

Hvordan PFAS-stofferne er endt i juicen, vides ikke. Det kan komme fra vandet, der er blandet i juicen, fra frugten eller fra emballagen.