Der bliver drukket langt mindre Coca-Cola under den nuværende covid-19-pandemi end under nomale omstændigheder.

Når restauranter, teatre, sportsarenaer og en masse andre begivenheder - hvor læskedrikken henter halvdelen af sin globale omsætning - holder lukket, ja, så falder forbruget naturligvis.

Den hurtige spredning af coronavirus, der har kostet næsten 180.000 menneskeliv over hele kloden, siden den begyndte sit udbrud i den kinesiske by Wuhan i december sidste år, har været dyr for Coca-Cola Coorperation.

Det er dem, der leverer koncentrat til adskillige kunder, og de siger, at de globalt har solgt 25 procent mindre siden begyndelsen af april. Faldet skyldes næsten udelukkende salg andre steder end de normale forretninger, der klarer sig godt.

Et Coca-Cola logo ses her foran en restaurant i Washington, DC. Foto: KAREN BLEIER Vis mere Et Coca-Cola logo ses her foran en restaurant i Washington, DC. Foto: KAREN BLEIER

Læskedrikproducenten fra den amerikanske by Atlanta har allerede i marts meldt ud, at de ikke kan nå dette års mål. Det skriver Reuters.

Nu må de oven i købet regne med, at den stærke amerikanske dollar koster dem ekstra på pengepungen.

Flere stor sportsbegienheder er blevet udsat til næste år. Det gælder for eksempel EM i fodbold og sommer-OL i Tokyo, der ellers er sponsoreret af netop Coca-Cola.

»Det står foreløbig hen i det uvisse, hvad det får af betydning for indtjeningen i andet kvartal og for hele 2020. Det er imidlertid sikkert, at det får væsentlig betydning for vores indtjening i andet kvartal,« hedder det i en udtalelse fra firmaet.

Coca-Cola der er importeret fra Mexico, er til salg i Encinitas, California, USA. Foto: Mike Blake Vis mere Coca-Cola der er importeret fra Mexico, er til salg i Encinitas, California, USA. Foto: Mike Blake

I første kvartal, der endte den 27. marts, faldt omsætningen med et procent til 59 milliarder kroner.