Det har ramt Coca Cola som en eksplosion fra en rystet sodavand, at det globale selskab har forsøgt sig med et alternativt reklamefremstød i det internationale flyselskab, Delta Airlines.

For både flyselskab og Coca Cola undskylder nu for reklamekampagnen.

»Vi undskylder oprigtigt over for alle, vi måtte have fornærmet,« lyder det fra en talsmand fra Coca Cola ifølge Business Insider.

Undskyldningen kommer efter, at passagerer øjensynligt ikke har haft for høje tanker om specifikke servietter, der har båret det kendte sodavandsfabrikants mærke.

Coca-Cola siger undskyld for servietterne. Arkivfoto Foto: Eric Gaillard

'Cola light - fordi du er på et fly fuld af interessante mennesker og hey.. Man ved aldrig.'

Sådan står der på papir-kludene med en opfordring til, at passagerer forfølger pludseligt opståede forelskelser i flyet.

‘Vær lidt ‘old school.’ Skriv dit nummer ned og giv det til personen, du er forelsket i,’ fremgår det videre af servietterne.

Budskabet er dog ikke blevet taget lige godt imod af alle. Slet ikke på sociale medier.

Hey @Delta and @CocaCola These napkins are creepy AF. Pretty sure no one appreciated unsolicited phone numbers in the ‘good old days’ and they sure as heck don’t want the number of someone who has been gawking at them on a plane for hours today. Not a good look. pic.twitter.com/PJAiurFRMh — ducksauz (@ducksauz) 21. januar 2019

'Jeg er sikker på, at der ikke var nogen, der satte pris på uopfordrede telefonnumre i gamle dage, og de ville helt sikkert ikke have taget imod et nummer fra en eller anden, der havde gloet på dem i flyet i flere timer i dag,' skriver en Twitter-bruger.

Coca Cola forklarer nu, at servietterne bliver fjernet igen.

En repræsentant fra Delta Airlines beklager også servietterne:

»Vi roterer jævnligt Cola-produkter som en del af vores brand-samarbejder, men vi ramte ikke skiven med denne,« lyder det.