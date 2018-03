Coca-Cola bryder nu med deres over 130-årige historie og laver for første gang alkoholiske drikke, som lanceres i Japan.

Det skriver den britiske avis The Guardian.



Coca-Cola-imperiet, som blev stiftet i 1886, har udover colaen lavet et utal af forskellige drikkevarer såsom Fanta og Sprite. Men ingen af virksomhedens mange drikkevarer har indeholdt alkohol.



Det bliver der lavet om på nu. Coca-Cola har nemlig set et favorabelt marked for den såkaldte alkoholiske Chu-Hi drik i Japan, hvis salg er steget markant gennem de seneste fem år.



»Vi har ikke eksperimenteret i alkohol-kategorien før, men det er et eksempel på, hvordan vi er i gang med at udforske muligheder uden for vores kerneområder,« fortæller Jorge Garduño, der er leder for Coca-Cola i Japan.

Chu-Hi består af sodavand blandet med japansk shochu alkohol, der blandt andet er lavet på ris. Det er en form for drik på omkring 3-8% alkohol, der kan sammenlignes med Bacardi Breezer og Mokai.



BBC skriver, at Chu-Hi er blevet markedsført som et alternativ til øl, hvilket har vist sig at være specielt populært blandt kvinder.



I Japan er der allerede førende drikkevarevirksomheder, der har lanceret deres form for Chu-Hi, som Coca-Cola nu også vil gå i gang med at producere under eget brand.



Men hvis du havde håbet på at komme til at smage Coca-Colas svar på en alkoholisk drink, så må du rejse til Japan. Der er nemlig ikke planer om, at drikken skal markedsføres i andre lande.