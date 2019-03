Ambitionsniveauet var højere i EU-Parlamentet. Men en aftale med EU-landene fik alligevel bred opbakning.

Udledningen af CO2 fra nye biler skal i 2030 være 37,5 procent lavere end det fastsatte niveau for 2021. For nye varevogne skal reduktionen være 31 procent.

Det har et flertal i Europa-Parlamentet onsdag stemt for, hvormed et kompromis fra forhandlinger med EU-landene før jul bekræftes.

Lovforslaget mangler nu den endelige godkendelse fra medlemslandene, før det kan træde i kraft.

Niveauet på 37,5 procent er noget højere, end EU-Kommissionen i første omgang havde lagt op til. Kommissionen havde foreslået en reduktion på 30 procent.

Ambitionsniveauet var betydeligt højere i Europa-Parlamentet, hvor kompromisset endte på 40 procent, mens nogle lande ønskede det endnu højere.

Men blandt medlemslandene trak især Tyskland i den modsatte retning. I december nåede forhandlere fra medlemslandene, parlamentet og kommissionen frem til et kompromis på 37,5 procent.

Parlamentet bekræftede aftalen med et stort flertal onsdag aften. 521 medlemmer stemte for, mens 63 stemte imod.

