CO2-udledningen er faldet markant i EU, Kina og Indien som følge af nedlukningerne under coronakrisen.

Udledningen af CO2 er faldet historisk meget under coronakrisen.

Det viser tal fra myndigheder flere steder i verden.

I EU og Storbritannien faldt CO2-udledningen fra strømproduktion med 39 procent i april sammenlignet med 2019. Det viser en analyse fra tænketanken Ember på onlinemediet Carbon Brief.

Ifølge organisationen Center for forskning i energi og ren luft (Crea) faldt Indiens udledning af CO2 med 30 procent, mens Kinas faldt med 25 procent.

Den voldsomme spredning af coronavirusset fik mange lande til at lukke ned for trafikken i luften og på vejene. Derudover har mange fabrikker været lukkede, hvilket har betydet et lavere strømforbrug og en lavere udledning af CO2 fra kul- og gaskraftværker.

Hele verdens udledning af CO2 vil i år falde med næsten otte procent, vurderer Det Internationale Energiagentur (IEA).

Hvis det tal holder, vil det være det største fald, der er målt, siden den industrielle revolution i 1700- og 1800-tallet.

- Nedgangen i udledningen er den største i menneskets historie, siger Tore Furevik, der er leder for Bjerknessenteret for klimaforskning i den norske by Bergen.

Der har tidligere været kortvarige fald i udledningen. Både under depressionen i 1930'erne, efter verdenskrigene, under oliekrisen i 1980 og efter finanskrisen i 2008. Den nuværende nedgang ser ud til at blive større.

En nedgang i udledningen er dog ikke ensbetydende med en lavere mængde CO2 i atmosfæren. Det niveau vil stadig stige, siger Tore Furevik.

- Effekten vil være mindre end de naturlige variationer, siger han.

Hvis den globale opvarmning skal begrænses, skal udledningen af CO2 sænkes permanent, siger Tore Furevik.

Han peger på, at hele verdens energiproduktion i så fald skal omlægges til vedvarende energi.

/ritzau/NTB