Forholdet mellem Donald Trump og den amerikanske tv-station CNN er alt andet en hjerteligt.

Men nu undskylder en af CNNs værter, at han forleden kom til at gå for vidt i sin karakteristik af USA's nuværende præsident.

CNN-værten Anderson Coopers udtalelse kom i en direkte udsendelse, efter at en bitter Donald Trump på et meget tidligt tidspunkt af stemmeoptællingen efter præsidentvalget påstod, at hans lave stemmetal skyldtes valgfusk.

Donald Trumps udokumenterede påstande fik torsdag aften CNN-værten til at kaste sig ud i en spids kommentar, som efterfølgende viste sig at være faldet mange seere for brystet.

»Det er præsidenten for De Forenede Stater. Det er den mest magtfulde person i verden. Og vi ser ham som en overvægtig skildpadde sprælle på ryggen i den varme sol, mens han indser, at hans tid er forbi,« lød det fra CNN-værten.

I et senere tv-interview lørdag, da Donald Trumps nederlag til den demokratiske udfordrer Joe Biden stod endelig klart, trak den 53-årige Anderson Cooper dog i land og undskyldte sin skildpadde-sammenligning.

Det skete under et nyt interview med den demokratiske politiker Andrew Yang, der indtil februar i år selv forsøgte at komme i spil som demokratisk præsidentkandidat.

Yang blev spurgt om muligheden for, at Trump måske ville nægte at anerkende sit nederlag, og henviste i sit svar til CNN-værten tidligere sammenligning med Trump som en overvægtig skildpadde, der spræller på ryggen i solen. Det fik Anderson Cooper til at komme med sin beklagelse:

Anderson Cooper beklager, at han sammenlignede den tabende Donald Trump med en sprællende skildpadde, der ligger på ryggen i den varme sol. Foto: MIKE SEGAR Vis mere Anderson Cooper beklager, at han sammenlignede den tabende Donald Trump med en sprællende skildpadde, der ligger på ryggen i den varme sol. Foto: MIKE SEGAR

»Jeg må i øvrigt sige, at jeg fortryder at have brugt de ord, for det er ikke den person, som jeg gerne vil være. Det kom spontant, og jeg fortryder det,« lød det fra CNN-værten.