Stifteren af den amerikanske og stærkt højreorienterede aktivistgruppe ‘Project Veritas’ gør nu klar til at sagsøge nyhedsmediet CNN for ærekrænkelse.

Det sker, efter at en af CNNs topchefer har fortalt til en undercover-journalist, at tv-stationen har ført en bevidst kampagne inkluderende misinformation mod Donald Trump i perioden op til præsidentvalget i november i fjor.

Det har CNN angiveligt gjort i forsøget på at modarbejde, at Trump skulle opnå genvalg efter sine første fire år i Det Hvide Hus i Washington.

»Det er vanærende, hvad de (CNN, red.) gør. Det er afskyeligt. Og nu er de blevet afsløret i det,« siger James O’Keefe, manden som i 2010 tog initiativ til og stiftede ‘Project Veritas’.

Oplysningen om, at der nu er en civilretslig sag på vej mod nyhedsmediet, har O’Keefe fortalt i et interview som gæst i programmet ‘Hannity’ hos CNN-konkurrenten Fox News.

Det er ifølge James O’Keefe nyhedsværten Ana Cabrera, som bevidst har fordrejet sandheden til ulempe for ‘Project Veritas’ og dermed også for Donald Trump.

»Ana Cabrera er den vært, som har løjet om os,« siger O’Keefe i interviewet med Sean Hannity, som også lægger navn til programmet på Fox News.

Det er ikke specifikt, hvad tv-værten Ana Cabrera skulle have sagt, som James O’Keefe nu agter at anlægge sag mod hendes arbejdsgiver CNN for.

Men O’Keefe lægger ikke skjul på, at han mener, der er noget at komme efter i en kommende retssag.

For at underbygge sin påstand, har O’Keefe nu også offentliggjort en lydoptagelse fra et internt redaktionsmøde hos CNN.

Optagelsen er lavet uden tilladelse, men ‘Project Veritas’-stifteren er overbevist om, at han har en god sag.

»Vi tror, vi kan vinde,« siger han.