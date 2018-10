To anonyme kilder fortæller CNN, at Saudi-Arabien vil indrømme, at Jamal Khashoggi døde i deres varetægt.

Washington, D.C.. Ifølge tv-stationen CNN har to anonyme kilder oplyst, at Saudi-Arabien arbejder på en rapport, der vil beskrive, at journalisten Jamal Khashoggi døde under en afhøring foretaget af Saudi-Arabien.

De to kilder fortæller ifølge en CNN-korrespondent ikke fuldstændig enslydende historier om omstændigheder om afhøringen. CNN har ingen oplysninger om, hvorfor deres kilder har den viden, de angiveligt videregiver.

En af de anonyme kilder advarer ifølge CNN om, at der stadig arbejdes på rapporten. Derfor kan den se anderledes ud, når den fremlægges.

Den anden kilde oplyser ifølge CNN, at afhøringen blev udført uden tilladelse fra højere instanser i Saudi-Arabien.

CNN-historien er ikke bekræftet af Saudi-Arabien, og ingen andre medier har fremlagt lignende oplysninger.

Jamal Khashoggi har været savnet siden han 2. oktober gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske by Istanbul. Han var en kendt kritiker af kongefamilien i Saudi-Arabien.

Tyrkiske embedsfolk har luftet en frygt for, at Khashoggi blev dræbt på konsulatet. Saudi-Arabien har meget bestemt afvist anklagerne og fastholdt, at journalisten forlod konsulatet.

/ritzau/