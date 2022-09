Lyt til artiklen

Stolen forblev tom. Den iranske præsident Ebrahim Raisi mødte aldrig op.

For interviewet med den kendte CNN-journalist Christiane Amanpour blev aflyst, da hun afviste et krav, der dukkede op i allersidste øjeblik: Hun skulle bære tørklæde.

»Jeg takkede meget høfligt nej på vegne af mig selv og CNN samt kvindelige journalister overalt, fordi det ikke er et krav,« siger Christiane Amanpour.

Interviewet skulle nemlig finde sted i New York i forbindelse med FNs generalforsamling.

Christiane Amanpour sidder og venter på den iranske præsident Ebrahim Raisi. Han dukkede aldrig op. Foto: CNN Vis mere Christiane Amanpour sidder og venter på den iranske præsident Ebrahim Raisi. Han dukkede aldrig op. Foto: CNN

Og som Christiane Amanpour fortæller, så har hun mange gange båret tørklæde i Iran, når hun har været på besøg for at interviewe politiske ledere. Fordi det har været påbudt ved lov siden 1979.

Men hun har aldrig før oplevet, at det skulle være et krav uden for Iran.

Men CNN-journalisten har en formodning om, hvorfor præsident Ebrahim Raisi pludselig er kommet på andre tanker.

For interviewet skulle finde sted, mens der samtidig i dagevis har været voldsomme uroligheder i iranske byer.

Her har kvinder demonstreret ved at smide og brænde deres tørklæder i gaderne som protest over, at 22-årige Mahsa Amini døde i det såkaldte moralpolitis varetægt. Hun var blevet taget med, fordi hendes tørklæde angiveligt dækkede for lidt af hendes hår.

»Jeg tror ikke, at han lige nu vil ses med en kvinde uden tørklæde,« som Christiane Amanpour siger til CNN-programmet 'New Day' om præsident Ebrahim Raisi afvisning.