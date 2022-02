Det giver pludselig et sæt i Matthew Chance, og han vender sig om og kigger ud over byens tage bag sig.

»Uh, jeg hørte lige et stor brag lige her bag mig,« udbryder han.

Midt i en livesending torsdag morgen fik CNN-korrespondenten en ubehagelig forskrækkelse, da han var direkte igennem fra den ukrainske hovedstad Kiev – det var øjeblikke efter, at den russiske præsident, Vlaidmir Putin, havde annonceret en militæroperation i nabolandet.

»Jeg sagde jo, at vi ikke skulle have lavet en livetransmission herfra,« får Matthew Chance også hurtigt sagt i retning af kameraet. Se epsios

Udsendelsen fortsætter dog, selv om der hurtigt efterfølgende lyder yderligere fire-fem brag i baggrunden.

Her fortæller CNN-journalisten videre om situationen i landet, mens der igen bliver stille.

Efter et par minutter spørger værten i studiet: »Matthew, er der sikkert, hvor du befinder dig?«

»Ja, jeg tror, at der er relativt sikkert i øjeblikket, når Matthew Chance kun lige at svare, da der lyder endnu et tydeligt brag, denne gang tæt på.

Matthew Chance ifører sig sikkerhedsudstyr. Foto: CNN

Det får journalisten til at bøje sig ned og tage en sikkerhedsvest og -hjelm frem fra en taske for derefter at tage udstyret på, mens udsendelsen stadig kører videre.

Matthew Chance og resten af de udsendte CNN-hold kommer ikke til skade i forbindelse med episoden – han får dog ødelagt sin mikrofon i polemikken med sikkerhedsvesten.