Fredag lød det, at Nordkoreas særlige udsending til USA var blevet dræbt. Men det er ikke korrekt ifølge CNN.

Nordkoreas særlige udsending til USA, Kim Hyok-chol, er i live.

Det skriver den amerikanske tv-station CNN. Nyheden kommer, efter at den store sydkoreanske avis Chosun Ilbo fredag meddelte, at Kim Hyok-chol ligesom fire andre nordkoreanske tjenestemænd var blevet henrettet.

Årsagen til henrettelserne skulle være et topmøde mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, i slutningen af februar.

Her lykkedes det ikke for parterne at nå til enighed om en aftale.

Men ifølge CNN er det altså ikke korrekt, at det skal have ført til henrettelsen af den særlige udsending. Han er til gengæld i de nordkoreanske myndigheders varetægt, oplyser flere unavngivne kilder til CNN.

Også Sin Hye-yong, der var Kim Jong-uns tolk under topmødet i Hanoi, skal være i myndighedernes varetægt, skriver CNN.

Chosun Ilbos citerede fredag en anonym kilde for oplysningen om henrettelserne. Det blev dog ikke bekræftet af nogen officielle kilder.