Det amerikanske medie CNN i New York er evakueret onsdag efter fund af en mistænkelig pakke.

Det skriver flere amerikanske medier og en journalist ansat på CNN, Eric Levenson, på Twitter.

Han skriver desuden, at politiet er massivt til stede.

CNN New York was just evacuated. Police everywhere pic.twitter.com/yZLB6Cep0i — Eric Levenson (@ejleven) 24. oktober 2018

En anden journalist på mediet, Jim Sciutto, skriver, at et bombehold er til stede ved CNN-bygningen.

Ifølge Sciutto har de ansatte fået at vide, at der er ankommet en pakke med eksplosivt indhold.

Breaking: CNN NY office evacuated. Police bomb squad is here. We’re told of explosive device received. @CNNnewsroom — Jim Sciutto (@jimsciutto) 24. oktober 2018

En tredje journalist, MJ Lee, fortæller, at hun sammen med sine kollegaer blev evakueret hurtigt.

Hun nåede ikke engang at få sin jakke eller andre personlige ejendele med, skriver hun.

Everyone at CNN NY being evacuated. Swarms of NYPD outside — I wasn’t allowed to grab a coat or any of my belongings — told to immediately go to staircase pic.twitter.com/rtcAoKS6y9 — MJ Lee (@mj_lee) 24. oktober 2018

Tidligere onsdag kom det frem, at også Hillary Clinton og Barack Obama er blevet tilsendt brevbomber.

Disse nåede at blive opsnappet, inden de kom frem til modtagerne.

Også Det Hvide Hus har modtaget en brevbombe, som også er blevet opsnappet.

Opdateres...