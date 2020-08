Navn på Bidens kandidat til posten som vicepræsident offentliggøres måske om kort tid.

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden har valgt sin kandidat til vicepræsidentposten, siger to af hans nære rådgivere til CNN.

Biden, der tidligere har gjort det klart, at han ville vælge en kvinde, siges at være indstillet på at offentliggøre navnet allerede tirsdag eftermiddag (sent tirsdag aften dansk tid).

Biden har talt direkte med de kandidater, som har været blandt favoritterne til posten - enten ansigt til ansigt eller i telefon.

CNN's kilder har ikke villet oplyse, hvilke kandidater, som Biden har haft personlige møder med.

CNN bekræftede i sidste uge, at Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, havde besøgt Biden i Delaware.

To andre hyppigt nævnte favoritter er den californiske senator Kamala Harris og Barack Obamas tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Susan Rice.

/ritzau/