Bill og Hillary Clinton er blandt de amerikanere, der tirsdag har været forbi deres lokale valgsted for at afgive deres stemmer.

Det skriver den tidligere præsident på sin Twitter-konto.

Bill Clinton og tidligere førstedame og præsidentkandidat Hillary Clinton er begge demokratiske politikere, og derfor kommer det nok ikke som en overraskelse for mange, hvor de har sat deres kryds.

'Hillary og jeg har med stolthed stemt på Joe Biden og Kamala Harris,' skriver Bill Clinton på Twitter og tilføjer:

Hillary and I just proudly cast our ballots for Joe Biden and Kamala Harris. They will work tirelessly to heal our divisions and build a better future for all of us. If you haven’t done so already, vote today! pic.twitter.com/49fSwmlbst — Bill Clinton (@BillClinton) November 3, 2020

'De arbejder utrætteligt for at fjerne smitten og skabe en bedre fremtid for os alle. Hvis du ikke allerede har gjort det, så stem i dag.'

Også Hillary Clinton har tweetet om sin tur til stemmeboksen:

'Jeg har lige stemt. Det føles godt,' skriver hun kortfattet til et billede, hvor hun iført maske viser 'tommel-op'.

Parret har da heller ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at de ikke ligefrem er Trump-fans.

Ved det seneste præsidentvalg i 2016 var Hillary Clinton som bekendt Donald Trumps modkandidat og var i den forbindelse meget udtalt om, hvor alvorlige konsekvenser det ville få, hvis Trump skulle ende med magten.

Hillary Clinton var den demokratiske præsidentkandidat ved præsidentvalgtet i 2016. Foto: Rick Wilking Vis mere Hillary Clinton var den demokratiske præsidentkandidat ved præsidentvalgtet i 2016. Foto: Rick Wilking

Udtalelser, som flere – blandt andet klummeskribenten på New York Times Jennifer Senior – sidenhen har peget på, var skræmmende korrekte.

'Forestil dig, hvis du kan. Donald Trump sidder i det ovale kontor, næste gang USA står over for en krise. Forestil dig ham ved magten, når dit job og din opsparing er på spil. Er det ham, du har lyst til, skal lede os gennem en krise?' sagde Hillary Clinton blandt andet under en valgdebat tilbage i 2016 og fortsatte:

'En så tyndhudet, som højst sandsynligt vil gå på Twitter og angribe journalister eller forsøge at få sine kritikere ned med nakken, når han i stedet burde fokusere på at fikse problemet, ville han overhovedet vide, hvad han skulle gøre?'

For blot to uger siden var den tidligere førstedame da også ude og tweete det selvsamme citat fra 2016.