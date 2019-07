Den amerikanske finansmand Jeffrey Epstein, der er anklaget for om menneskehandel med seksuel udnyttelse for øje, er ikke nogen hr. hvemsomhelst.

Faktisk er der nærmest ikke dem, den 66-årige kapitalforvalter ikke har minglet med gennem mange år i jetsettet.

USAs siddende præsident, Donald Trump, har omtalt ham som en 'fantastisk fyr', mens landets tidligere præsident Bill Clinton hyldede hans intellekt og hans filantropiske initiativer - ligesom Clinton var en flittig gæst ombord på hans privatfly.

Anholdelsen af Epstein rejser spørgsmålet om hvor meget, hans omgangskreds egentlig vidste om hans omgang med mindreårige piger - og om de vendte det blinde øje til den kriminelle optræden.

Fra Det Hvide Hus' side understreger præsidentens seniorrådgiver Kellyanne Conway tirsdag, at Trump 'år efter år efter år' ikke har haft nogen kontakt med Epstein.

»Præsidenten fortalte mig her til morgen, at han ikke har talt med Epstein, i hvad han tror er 10 eller 15 år,« sagde hun til pressen foran Det Hvide Hus.

Som alle andre opfatter Trump de forbrydelser, Epstein er anklaget for som 'samvittighedsløse, åbenlyst kriminelle og ulækker'.

Men Trump selv har været tavs som graven. Det er ikke blevet til så meget som én opdatering om sagen på præsidentens yndlingsmedie, Twitter.

Den amerikanske anklagemyndighed har i forbindelse med sagne offentliggjort dette udaterede billede af Jeffrey Epstein. Foto: US ATTORNEY SDNY/HANDOUT/EPA/RITZAU SCANPIX

Han er sågar blevet mindre aktiv på Twitter siden sagen kom frem den 6. juni, har den demokratiske blog Daily Kos optalt.

Først på måneden tweetede Trump mellem 14 og 19 gange hver dag, mens han de seneste dage kun har skrevet mellem seks og ni opdateringer.

Tilbage i 2002 talte Trump med New York Magazine om Epstein. Her fortalte han, at han havde kendt ham gennem 15 år og beskrev ham som en 'fantastisk fyr'.

»Han er sjov at være sammen med,« sagde Trump og fortsatte:

»Det siges sågar, at han holder lige så meget af smukke kvinder, som jeg gør. Mange af dem er til den unge side. Ingen tvivl om, at Jeffrey nyder sit sociale liv.«

Trump Organization har siden lagt luft til Jeffrey Epstein, eksempelvis i 2017 hvor virksomhedens advokat Alan Garten i interview med Politco sagde, at Trump 'ikke har noget forhold til Epstein og intet kendskab til hans opførsel.'

Søndag blev præsident Trump spurgt om anklagerne, hvor han blot sagde:

»Jeg kender intet til dem.«

Også tidligere præsident Bill Clinton lægger i dag luft til Jeffrey Epstein.

»Han har ikke talt med Epstein i over et årti og har aldrig besøgt ham på hverken hans ranch i New Mexico eller hans hjem i Florida,« sagde Clintons talsmand Angel Ureña forleden.

Samtidig tog Clinton via sin talsmand afstand fra de 'forfærdelige forbrydelser', som Epstein er aknlaget for.

Men for år tilbage lånte Clinton flere gange Epsteins privatlfy, en Boeing 727, der fik tilnavnet Lolita Express. 26 gange fløj Clinton med flyet frem til 2008, viser en log, som Fox News er kommet i besiddelse af.

Tonen var anderledes varm i det føromtalte interview med New York Magazine, hvor også Bill Clinton bidrog.

»Jeffrey er både en succesfuld forretningsmand og en engageret filantrop, der har en stærk sans for de globale markeder og en grundig kendksab til det 21. århundredes videnskab,« sagde Clinton.

Jeffrey Epstein er sigtet for at betale mindreårige piger hundredevis af dollar for at massere ham, hvorefter han har forgrebet sig på dem i sine boliger i Florida og New York. Han har - ifølge anklagen - været klar over, at mange af ofrene var mindreårige.

Han nægter sig skyldig og risikerer op til 40 års fængsel, hvis han bliver dømt.