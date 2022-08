Lyt til artiklen

Hillary Clinton har meldt sig ind i dansedebatten.

Det sker efter den finske statsminister, Sanna Marin, er blevet et verdensomspændende samtaleemne.

Mange mænd, og i sær kvinder, har meldt sig ind i debatten. Det gælder nu også den tidligere præsidentfrue Hillary Clinton.

På Twitter har hun lagt et sløret billede ud af sig selv, der dansende og med håret slået løs, skriver:

'Som Ann Richards sagde, Ginger Rogers gjorde alt det, som Fred Astaire gjorde. Hun gjorde det blot baglæns og i høje hæle. Her ser I mig i Cartagena, mens jeg var der for et møde som statssekretær. Bliv ved med at danse, Sanna Marin.'

En video af Sanna Marin, der dansede og angiveligt var fuld, er blevet lækket.

Siden er den finske statsminister, blevet mødt af et miks af både kritik og støtte for, hvad man som statsoverhoved kan tillade sig.

Den finske statsminister har rørstrømsk selv svaret på kritikken, efter videoen af hende kom frem. Det gjorde hun på et pressemøde i sidste uge:

‘Det er privat, det er glædeligt og det er livet. Jeg har aldrig misset en eneste dags arbejde eller en eneste opgave, og det kommer jeg aldrig til.'