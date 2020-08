Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, skal ifølge Hillary Clinton ikke erkende nederlag på valgnatten.

Hillary Clinton, der tabte valget mod præsident Donald Trump i 2016, opfordrer på det kraftigste Joe Biden til ikke at drage nogen konklusioner på den amerikanske valgnat i november.

Ifølge Clinton skal Biden ikke anerkende et eventuelt valgnederlag den 3. november - uanset hvad, der sker. Det siger hun tirsdag i et interview i programmet "The Circus" ifølge nyhedsbureauet AFP.

Clinton, der selv erkendte sit nederlag på valgnatten, begrunder sin udmelding med, at det vil tage længere tid end normalt at udnævne en præsident, fordi mange amerikanere forventes at brevstemme ved valget på grund af pandemien.

Derfor bør Biden ifølge Clinton "under ingen omstændigheder indrømme et nederlag". Selv ikke hvis Trump fører på valgnatten.

Donald Trump søger genvalg for Republikanerne. Han bliver udfordret af Demokraternes kandidat, Joe Biden.

- Jeg tror, han (Biden, red.) vil vinde, hvis vi ikke giver os så meget som en centimeter, og hvis vi er ligeså fokuserede og nådesløse som modkandidaten, siger Hillary Clinton ifølge AFP.

Clinton antyder ifølge nyhedsbureauet, at Republikanerne ønsker at afgøre valget på valgnatten og ikke nødvendigvis vente på eventuelle forsinkede brevstemmer.

Hun opfordrer desuden til at føre tilsyn med valgstederne og optællingerne.

Bekymringen om et sent valgresultat på grund af de mange brevstemmer har Trump også luftet tidligere.

Han har sagt, at der kan gå uger eller måneder, før der ligger et endeligt resultat.

Bidens valgkampagne har ikke ønsket at kommentere Clintons udmelding.

Et gennemsnit af de seneste landsdækkende meningsmålinger giver Biden en opbakning på 50 procent sammenlignet med 42,4 procent til Trump.

Joe Biden skriver på Twitter natten til onsdag dansk tid, at han ikke tør satse alt for meget på meningsmålinger.

- Ignorer meningsmålingerne. Der er alt for meget på spil til at tage noget for givet, skriver han.

/ritzau/