En konvoj af lastbiler forlader nu byen Baghouz med civile, som Islamisk Stat har brugt som levende skjolde.

Byen Baghouz i det østlige Syrien er den sidste lomme af land, som Islamisk Stat (IS) har kontrol over i landet. Forud for indtagelsen af området evakuerer de kurdisk ledede SDF-styrker nu civile i byen.

Det fortæller en talsmand fra SDF onsdag til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters har journalister set en konvoj af lastbiler fyldt med civile syrere forlade byen Baghouz i det østlige Syrien.

IS-krigerne har indtil nu aktivt brugt de civile syrere i byen som levende skjolde for at afholde SDF og de vestlige koalitionsstyrker fra at angribe byen.

/ritzau/