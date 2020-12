Antallet af civile dræbt i amerikanske luftangreb i Afghanistan er siden 2017 steget med hele 330 procent.

USA og landets allierede har de seneste tre år dræbt 330 procent flere civile i luftangreb i Afghanistan.

Det viser tal fra en ny undersøgelse af amerikanske Brown University, der har analyseret antallet af civile drab i landet, skriver BBC.

Alene i 2019 blev cirka 700 civile afghanere dræbt i luftangreb.

Det er det højeste tal, siden de første år af den amerikanske invasion af Afghanistan i kølvandet på angrebene på World Trade Center i New York 11. september.

Ifølge forskergruppen fra Brown University skyldes stigningen i civile drab blandt andet, at USA i 2017 lempede landets egne regler for angreb mod mål.

Forskerne peger også på, at antallet af luftangreb samtidig er steget, fordi der er færre amerikanske soldater på landjorden, ligesom amerikanerne også har brugt luftangreb i et forsøg på at presse Taliban til at forhandle fred.

I 2020 er antallet af amerikanske luftangreb faldet igen, efter at landet i februar blev enige om en fredsaftale med Taliban. I den forbindelse har USA også lovet at reducere antallet af tropper i landet.

Problemet er ifølge rapporten, at det afghanske militær siden fredsaftalen har optrappet landets egne luftangreb, hvilket går hårdt ud over civile.

Det er på trods af, at regeringen i Kabul selv forhandler om fred med Taliban.

- Det afghanske luftvåben skader nu flere civile afghanere end på noget tidspunkt i dets historie, står der i rapporten fra Brown University.

I de første seks måneder af 2020 er 86 civile blevet dræbt og 103 såret i luftangreb udført af Afghanistans militær.

Sidste måned viste en rapport fra velgørenhedsorganisationen Save the Children ifølge BBC, at fem børn i gennemsnit er blevet såret eller dræbt hver dag i Afghanistan i løbet af krigen de seneste 14 år.

Data fra FN viser ifølge organisationen, at mindst 26.025 børn er blevet dræbt eller såret i konflikten, skriver BBC.

/ritzau/