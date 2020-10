En russisk cirkusarbejder, der blev dræbt af en optrædende bjørn, var i gang med at træne sig selv op til at blive bjørnetræner, da han døde.

Den 28-årige Valentin Bulich havde længe drømt om at blive en succesrig træner, og han havde da også arbejdet med bjørnene med succes, før han mistede livet. Han gjorde rent i bjørneburet, fortæller hans mor, Elena Bulich på 52 år.

Uden at nogen opdagede det, tog Valentin Bulich nøglen til et bjørnebur i det store russiske statscirkus i Moskva. Det skriver Daily Mail.

Han var sikker på, at han kunne klare det, og lukkede sig selv inde i buret med bjørnen.

Bjørnen Yasha optræder sammen med sin træner, Alaxander Alexandrov. Foto: The Great Moscow Circus Vis mere Bjørnen Yasha optræder sammen med sin træner, Alaxander Alexandrov. Foto: The Great Moscow Circus

Men det gik bare helt galt. Den syv år gamle bjørn rev både hans skalp af og flåede hans krop i stykker under et voldsomt angreb.

Nu er der sat navn på angriberen. Det er bjørnen Yasha, der blev Valentin Bulichs banemand.

Den brune bjørn er kendt for sine tricks langt uden for cirkusset, hvor man stolede så meget på bjørnen, at man lod mennesker komme ganske tæt på.

Den ulykkelige mor Elena siger, at hendes søn havde overvurderet sine færdigheder. Han håbede på at kunne gå fra at gøre bjørneburet rent til at være bjørnetræner.

»Han besluttede sig åbenbart for, at når han kunne klare hundevalpene, så ville han også kunne klare de store bjørne,« udtalte hun til avisen Moskovsky Komsomolets.

»Han stolede meget på andre mennesker, han var venlig, men også meget naiv.«

Yasha – bjørnen, som dræbte Valentin Bulich – bliver ikke aflivet, selv om den har dræbt et menneske, udtaler en talsmand for cirkusset.

Det har i alt tre bjørne, som alle optræder med familien Alexandrov.