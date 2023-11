De forbereder sig på det værste i Storbritannien. For Ciaran kommer.

Og stormen har torsdag morgen allerede vist sin styrke frem på øen Jersey. Her er målt en vindstyrke på lige knap 165 km/t, fortæller politiet her.

»Vær venlig at blive indenfor. Det er meget farligt derude,« lyder det på X.

Her forventes også ni meter høje bølger, tilføjes der fra øen, der i virkeligheden ligger tættest på Frankrig.

Og her får man også stormen at mærke. Andre steder langs den franske vestkyst, ved Bretagne, er der målt vindstyrke på 178 km/t.

Sky News skriver, at den sydlige del af Storbritannien og Wales kan forvente 60-80 millimeter regn. Det samme kan også ske i den nordlige del af England og i Skotland.

I den sydlige del har man taget sine forholdsregler.

I Devon holder mindst 170 skoler lukket i dag – som et forvarsel er en bil på byens havn i øvrigt blevet taget af havet i nat. Det skriver BBC.

Også lufthavnene i Guernsey og Alderney forbliver lukkede i dag, mens der varsles, at mange togforbindelser vil blive berørt. Helt op til Skotland.

I Bournemouth og Boscombe er havnene afspærrede for offentligheden i dag.

Det er kun to uger siden, at stormen Babet ramte Storbritannien med store mængder at vandskader til følge. Som også i Danmark med stormfloden.

Og som i Danmark er oktober blevet målt til at være et af de vådeste nogensinde på de britiske øer.

Nu fortsætter det i november. Og igen bliver der varslet oversvømmelser især ved østvendte og sydvendte kyster.

Selvom Ciaran lige er en tand mildere end forgængeren, varer den muligvis i længere tid.

»Det er ikke vejrsystem, der bevæger sig hurtigt, så det kommer til at være over os i to en halv til tre dage, og de fleste steder vil blive beørt af den her storm,« som meteorologen Clare Nasir fra Met Office siger til Sky News.