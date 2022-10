Lyt til artiklen

»Han må være bekymret.«

Sådan lyder det fra direktøren for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, William Burns.

Manden, han taler om, er den russiske præsident Putin.

»Han må være bekymret. Ikke bare for, hvad der sker på slagmarken i Ukraine, men også for hvad der sker hjemme, og hvad der sker internationalt.«

Putin kan være farlig, hvis han føler sig trængt op i en krog, vurderer direktøren for CIA, William Burns. (Arkivfoto) Foto: GRIGORY SYSOYEV Vis mere Putin kan være farlig, hvis han føler sig trængt op i en krog, vurderer direktøren for CIA, William Burns. (Arkivfoto) Foto: GRIGORY SYSOYEV

CIA-chefen fremsatte sin vurdering i et interview med tv-stationen CBS tirsdag, hvor han dog også understregede, at den russiske præsident fortsat har blind tillid til egne og sine hærstyrkers evner.

De seneste uger har russerne ikke haft heldet med sig ved fronten, og det er lykkedes ukrainerne at tilbageerobre store landområder.

Samtidig holder Vesten fortsat fast i hårde sanktioner mod Rusland, og Kina nægter at tilbyde militær støtte til russerne.

Og især det sidste hæfter Burns sig ved.

In an exclusive interview, @NorahODonnell visited CIA headquarters to speak with Director William Burns and asked him if Putin is concerned about the advances Ukraine’s military is making as hundreds of thousands flee Russia. pic.twitter.com/5duXEefbjP — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 3, 2022

Tilbage i februar – umiddelbart før den russiske invasion i Ukraine – stod den kinesiske leder Xi Jinping skulder ved skulder med Putin. De to mænd lovede hinanden 'venskab uden grænser.'

»Men altså, det viste sig, at det venskab havde nogle grænser,« lyder det fra CIA-chefen.

Ifølge CIA-direktøren blandt andet fordi, at Xi Jinping er blevet chokeret over de russiske styrkers dårlige resultater.

Men ifølge Burns skal man ikke undervurdere Putin i en situation som denne.

Direktør for CIA, WIlliams Burns. (Arkivfoto) Foto: Bill Clark Vis mere Direktør for CIA, WIlliams Burns. (Arkivfoto) Foto: Bill Clark

Tværtimod.

»Han kan være ganske farlig og hensynsløs, når han er trængt op i et hjørne,« siger direktøren.