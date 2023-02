Lyt til artiklen

»Nøglen til det vil være på slagmarken de næste seks måneder.«

Det kommende halve år kan ende med at blive 'helt afgørende', når det kommer til udviklingen i krigen i Ukraine.

Det vurderer CIA-direktøren Williams Burns, der er tidligere ambassadør i Rusland, ifølge CBS News.

De næste seks måneder kan ifølge ham blive 'kritiske' i krigen, mens den russiske præsident, Vladimir Putin, satser på, at en aftagende vestlig interesse og 'politisk træthed' kan give hans tropper en ny chance for at vinde på slagmarken:

CIA-direktøren William Burns tror, det kommende halve år kan blive afgørende i krigen. Foto: ALEX WONG Vis mere CIA-direktøren William Burns tror, det kommende halve år kan blive afgørende i krigen. Foto: ALEX WONG

»Jeg tror, at Putin lige nu satser på, at han kan få tiden til at arbejde for sig,« siger Burns og forklarer, at 'nøglen' ser ud til at være på slagmarken det næste halve års tid:

»Punkter Putins hybris, og gør det klart, at han ikke blot ikke vil være i stand til at rykke yderligere frem i Ukraine, men at han også løber en større og større risiko, for hver måned der går, for at miste det territorium, som han hidtil ulovligt har taget fra Ukraine,« fortæller han.

»Så denne næste periode kommer til at blive helt afgørende, tror jeg,« tilføjer William Burns.

CIA-direktørens bemærkninger kommer, kort efter at Ukraine har advaret om, at Rusland ser ud til at forberede sig på at iværksætte en betydelig offensiv – særligt i den østlige del af landet – og at de kommende måneder kan blive hårdere.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, den 1. februar. Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K Vis mere Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, den 1. februar. Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K

Torsdag kom det frem, at Rusland har trukket en del af sin Sortehavsflåde tilbage til sine baser, og ifølge en talsperson for det ukrainske forsvar antyder det, at russerne gør klar til nye angreb:

»De viser muskler til søs, demonstrerer deres tilstedeværelse og kontrol over situationen, før de trækker sig tilbage til baserne, hvor de som regel forbereder sig på massive missilangreb,« forklarede talspersonen ifølge det norske nyhedsbureau NTB.