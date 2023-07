Han står nok ikke øverst på Vladimir Putins ønskeliste.

Anført af leder Jevgenij Prigozjin rykkede Wagner-gruppen frem mod Ruslands hovedstad. Deres erklærede mål var at afsætte det, som de kaldte for 'Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse'.

Angrebet blev afblæst omkring 200 kilometer fra hovedstaden Moskva 24. juni. Prigozjin måtte derefter forlade Rusland og søge ly i Belarus.

Den amerikanske CIA-direktør William Burns sagde torsdag, at han tror, ​​at Wagner-chefen i øjeblikket er i Minsk, hvor han muligvis er blevet set i en nylig video, skriver CNN.

»Han har flyttet lidt rundt. Jeg tror, ​​han har været i Minsk på det seneste. Jeg er ikke sikker på, at han har nogen planer om at trække sig tilbage i forstæderne til Minsk, for han har også tilbragt tid i Rusland,« sagde Burns på Aspen Security Forum.

Burns kaldte herefter den russiske præsident, Vladimir Putin, for »tilbagebetalingens ultimative apostel« og sagde, at han ville blive »overrasket, hvis Prigozjin undslipper yderligere gengældelse.«

»Hvis jeg var Prigozjin, ville jeg ikke fyre min mundskænk,« sagde CIA-topchefen yderligere.

CIA-chef advarer Prigozjin. Han må nok hellere må beholde sin mundskænk inden Putin kommer efter ham. Foto: Mary F. Calvert/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere CIA-chef advarer Prigozjin. Han må nok hellere må beholde sin mundskænk inden Putin kommer efter ham. Foto: Mary F. Calvert/Reuters/Ritzau Scanpix

William Burns' kollega i den britiske efterretningstjeneste Mi6, chefen Richard Moore, talte også tidligere på ugen om hændelsen i Rusland 24. juni.

Ifølge ham blev oprøret kun stoppet, da Putin indgik en aftale med Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin – for ifølge Moore at redde sit eget skind.

»Han slog ikke rigtigt igen mod Prigozjin. Han indgik en aftale for at redde sit eget skind via de gode kontorer tilhørende lederen af Belarus,« sagde Richard Moore ifølge mediet CNN med henvisning til præsident Aleksandr Lukasjenko, der optrådte som mægler mellem parterne

Ifølge William Burns blotlagde det faktum, at Wagner-gruppen kunne bevæge sig igennem Rusland uden egentlig modstand, at der er betydelige sprækker i det styre, Putin har opbygget.

På grund af Wagner-gruppens nye tilstedeværelse i Belarus, så har Polen følt sig nødtaget til at tage sine foranstaltninger.

Polen har derfor besluttet at rykke en række militære enheder fra vest til øst på grund af mulige trusler fra den private lejehær Wagner-gruppen, som i princippet er på den anden side af grænsen.

Det oplyser minister for Polens sikkerhedskomité Zbigniew Hoffmann ifølge det polske nyhedsbureau PAP.

Allerede i starten af juli flyttede Polen 1000 soldater til den østlige del af landet i forventning af gruppens ankomst til Belarus.