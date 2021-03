Et landskabsmaler lavet af Winston Churchill i Marokko i 1943 er solgt på auktion for over 60 millioner kroner.

Et landskabsmaleri lavet af Winston Churchill, briternes premierminister under anden verdenskrig, er solgt for 7,0 millioner pund på en auktion mandag i London.

Beløbet, der ikke inkluderer auktionshusets kommission, ligger langt over auktionshuset Christie's forhåndsvurdering.

Desuden overgår det den hidtidige rekord for et Churchill-maleri på cirka 1,8 millioner pund.

Maleriet blev lavet under et besøg i Marokko i 1943 og derefter foræret til USA's daværende præsident, Franklin Roosevelt, som en fødselsdagsgave.

Churchill fandt penslerne frem efter den såkaldte Casablanca-konference i Marokko i januar 1943, hvor han sammen med Roosevelt planlagde, hvordan de to krigsmagter sammen med sine allierede skulle besejre Nazityskland.

Efter konferencen i Casablanca rejste de to ledere videre til Marrakesh, fordi Churchill ønskede at vise Roosevelt byens skønhed, skriver nyhedsbureauet AP.

Maleriet blev solgt af Roosevelts søn kort efter præsidentens død i 1945, og det havde adskillige ejere, før Hollywood-parret Angelina Jolie og Brad Pitt, købte det i 2011. Parret fik senere fra hinanden.

Christie's havde op til auktionen betegnet maleriet fra den marokkanske by Marrakesh som "Churchills mest betydningsfulde værk".

- Bortset fra dets fremtrædende herkomst, er det det eneste landskabsmaleri, han lavede under krigen, tilføjede Christie's.

Efter en "hidsig" runde af bud, hvoraf de fleste blev afgivet telefonisk, endte hammerslaget på syv millioner pund. Det svarer til 60,1 millioner kroner.

Oliemaleriet med titlen "The Tower of the Koutoubia Mosque" havde Christie's vurderet til mellem 1,5 og 2,5 millioner pund.

/ritzau/AFP