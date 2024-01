For snart syv måneder siden gik Christine Dawoods mand og søn ombord på ubåden Titan, der havde kurs mod vraget af Titanic – knap 3.800 meter på havets bund.

Det blev sidste gang, hun så dem.

I dag står hun tilbage med sin datter, Alina, og en sorg, der aldrig forsvinder.

Det fortæller hun i et interview til Daily Mail.

»Når jeg vågner om morgenen, kan jeg sommetider stadig ikke tro på det. Vi havde aldrig overvejet muligheden for, at det skulle ske. At miste sin mand er forfærdeligt, men at miste sit barn..,« siger hun til mediet og fortsætter:

»Ingen forældre skal sørge over tabet af et barn. Det er unaturligt. Lige pludselig bliver dit formål, din identitet, revet væk fra dig.«

Det var i juni sidste år, at den pakistanske og stenrige forretningsmand Shahzada Dawood, hans 19-årige søn Suleman, milliardæren Hamish Harding, ejeren af ubådsfirmaet, Stockton Rush, og den franske forsker Paul-Henri Nargeolet skulle på en unik ekspedition til det historiske skibsvrag.

Firmaet Ocean Gate Expeditions arrangerede turen, der skulle have taget otte timer, og kostede det der svarer til 1,7 millioner danske kroner per næse.

Mange holdt vejret, da ubåden forsvandt på havets dyb i juni sidste år. Foto: Scott Eisen/AFP/Ritzau Scanpix

Men allerede efter en time og 45 minutter mistede ubåden kontakten til overfladen.

De næste fire døgn stod de fem mænds skæbne uvist, mens håbet om at finde dem i live, og iltforsyningen, svandt ind.

Selv ventede Christine Dawood med sin datter på støtteskibet Polar Ship, da den værst tænkelige nyhed kom. Ubåden havde imploderet under vandet. Ingen havde overlevet. Halvdelen af hendes familie var udslettet.

»Vi havde et håb indtil det øjeblik, det kom frem, at man havde fundet vragdele,« siger Christine Dawood og fortsætter:

»Så tog vi nogle puder med os, og så sad vi bare og kiggede ud på havet. Og græd,« fortæller hun.

Siden den tragiske hændelse, er det kommet frem, hvordan der var blevet advaret om sikkerheden på ubåden forud for ulykken. Ifølge BBC var fartøjet aldrig blevet certificeret, mens flere havde udtrykt bekymring.

Titanic sank i april 1912, da det stødte på et isbjerg under sin jomfrurejse. Af de 2.200 passagerer og besætningsmedlemmer, der var om bord, døde over 1.500.

Vraget ligger nu på 3.800 meters dybde i Atlanterhavet, og blev lokaliseret på havets bund i 1985.

Siden da har der været flere videnskabelige ekspeditioner til Titanic, og inden for de seneste år er det også blevet muligt for (velhavende) turister at blive sænket ned i en særligt bygget ubåd og se vraget.