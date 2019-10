63-årige Lagarde blev 2. juli indstillet til posten som ECB-chef af EU-landenes stats- og regeringschefer.

Christine Lagarde har siden juli vidst, at hun snart sidder i chefstolen i Den Europæiske Centralbank (ECB).

Fredag er det formelt vedtaget, at den tidligere direktør for Den Internationale Valutafond (IMF) overtager topjobbet i ECB.

EU's stats- og regeringschefer har på et topmøde i Bruxelles - som ventet - godkendt den franske kvinde, der er tidligere finansminister.

Hun overtager jobbet i ECB efter italieneren Mario Draghi 1. november.

Et mandat som ECB-chef løber otte år. Man kan ikke genudnævnes til posten.

63-årige Lagarde blev 2. juli indstillet til posten af stats- og regeringscheferne på et topmøde, hvor man skulle besætte flere topposter i EU-systemet.

En uge senere vedtog EU-landenes finansministre en formel anbefaling af Christine Lagarde.

Og siden er både ECB og Europa-Parlamentet blevet hørt i ansættelsesprocessen, som EU-traktaten kræver.

Christine Lagarde overtager roret i ECB på et tidspunkt, hvor de pengepolitiske håndtag er presset helt i bund - eller næsten.

I sidste måned sænkede Draghi renten til minus 0,5 procent, og man besluttede at genstarte et omstridt opkøbsprogram af obligationer for at sætte gang i væksten.

/ritzau/