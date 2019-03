Den danske komiker og manuskriptforfatter Christina Sederqvist fik for seks år siden muligheden for at komme helt tæt på den amerikanske skuespiller Luke Perry, der mandag sov ind.

»Man havde ikke et mindre crush på ham bagefter,« fortæller hun til B.T.

Sammen med kollegaen Linda P rejste Christina Sederqvist for seks år siden til Californien for at optage til satireserien 'Fra Sydhavn til West Coast', hvor præmissen var, at de to kvinder skulle slå igennem i Hollywood.

Det var i den forbindelse, at de i et af afsnittene (som du kan se et klip fra øverst, red.) mødte den nu afdøde skuespiller, som især huskes for sin rolle som hjerteknuseren Dylan McKay i 'Beverly Hills 90210'.

ARKIVFOTO af Christina Sederqvist. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere ARKIVFOTO af Christina Sederqvist. Foto: Thomas Lekfeldt

Efterfølgende fandt de ud af, at Luke Perry - helt under radaren - havde valgt at donere sin hyre for at medvirke til velgørenhed.

»Jeg mener, det var vores producent, der bagefter kom over og fortalte, at han donerede hele sit honorar til velgørenhed,« fortæller Christina Sederqvist, der i øjeblikket er aktuel med filmen 'Mødregruppen', som hun har skrevet manuskriptet til.

»Så blev crushet altså ikke mindre. Han var ikke bare et ungdomscrush. Han var et forever-crush, som altid vil have legendarisk status,« tilføjer hun.

I det afsnit, som Luke Perry medvirker i, er det meningen, at Christina Sederqvist og Linda P skal til et fotoshoot, hvor de ender med at misforstå konceptet, så de ankommer udklædt som henholdsvis 'slutty nurse' og 'doctor'.

Midt under fotoshootet træder Luke Perry ind i rummet, da han skal have taget nogle nye nærbilleder.

»Og så endte det med, at vi fik lov til at lave en scene, hvor han ligger på gulvet, og vi giver ham førstehjælp. Så Linda og jeg har gramset rigtig meget på Luke Perry, og han syntes bare, det var megaskægt,« griner Christina Sederqvist.

Hun beskriver ham som værende helt nede på jorden.

Hvor Baywatch-stjernen Pamela Anderson - som også medvirkede i tv-serien - mødte op med bodyguards, og mens Star Wars-skuespilleren Mark Hamill kun havde en helt bestemt tidsramme, han kunne arbejde inden for, ankom Luke Perry bare helt alene til settet og sagde hej.

ARKIVFOTO af Luke Perry. Foto: Eric Gaillard Vis mere ARKIVFOTO af Luke Perry. Foto: Eric Gaillard

Og han var frisk på alt.

»Der var grin på fra start. Hvis han ikke havde en fest, så var han i hvert fald god til at lade som om. Det var så hyggeligt, og det føltes vitterligt bare som en af gutterne, der lige kiggede forbi. Nogle af de andre celebs, der var med, skulle behandles som celebs. Men ikke ham. Han hjalp for eksempel også fotografen med lige at flytte en taske for ham, hvilket er lidt uhørt. Der var ingen nykker,« fortæller Christina Sederqvist og slutter:

»Han var en fantastisk mand, og det var en ære at møde ham. Han var så flink, også over for os, der bare kom og var nogle klovne, som han ikke vidste, hvem var og som fik ham til at gøre de mest åndssvage ting, og selv os behandlede han godt. Og når han gjorde det, så må han have været et godt menneske.«

Luke Perry blev indlagt den 27. februar, efter han var blevet ramt af et alvorlig slagtilfælde i sit hjem i Sherman Oaks, Californien.

Han lå indlagt under observation i fem dage, før han døde mandag den 4. marts.

'Han var omgivet af sine børn Jack og Sophie, sin forlovede Wendy Madison Bauer, ekskone Minnie Sharp, mor Ann Bennett, stedfar Steve Bennett, bror Tom Perry, søster Amy Coder og andre nære familiemedlemmer og venner,' lød det mandag i en udtalelse fra skuespillerens talsmand.

I udtalelsen takker hans familie for den støtte, man har modtaget:

'Familien værdsætter al den støtte og alle de bønner, der er blevet givet til Luke fra hele verden, men anmoder respektfuldt om privatlivets fred i denne tid med stor sorg. Ingen yderligere detaljer vil blive frigivet på nuværende tidspunkt.'