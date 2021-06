Mandag morgen tikkede en regulær chokbesked ind på Christian Kroghs telefon.

Afsenderen var en af Christians Kroghs kollegaer, og indholdet var mystisk og gav straks anledning til en række spørgsmål.

»Jeg fik beskeden klokken otte fra en kollega, og hun skrev 'jeg tror ikke, jeg behøver at tage på arbejde i dag'. Hun skrev også, at hun var ved anlægget. Brandvæsenet var dér, og det var ren forvirring,« siger Christian Krogh.

Sandheden gik dog hurtigt op for den 45-årige dansker, der til dagligt bor i USA. Det kemiske anlæg Chemtool Incorporated var blevet ramt en eksplosion, ilden spredte sig med hast, og tilbage stod en hel og så måbende til.

Christian Krogh. Vis mere Christian Krogh.

Klokken 7 lokal tid mandag – 14 dansk tid – skete en eksplosionen ved anlægget, som fabrikerer fedt, olie og maling, i byen Rockton, Illinois.

Efterfølgende indtraf en voldsom brand, der forårsagede røgskyer, der kunne ses op til 80 kilometer væk. Også en større evakuering blev iværksat.

Her mere end 24 timer er branden stadig i gang.

»Jeg ved, de får hjælp af 45 forskellige brandstationer. Også brandstationer fra nabostaten Winconsin hjælper til. Det er virkelig rystende.«

Røgen fra anlægget kunne mandag ses 80 kilometer væk. Foto: TANNEN MAURY Vis mere Røgen fra anlægget kunne mandag ses 80 kilometer væk. Foto: TANNEN MAURY

Christian Krogh har boet i USA i snart 20 år. Han arbejder som speditør og har i mere end ti år været med til at stå for Chemtool Incorporateds eksport. De er tilmed hans største kunde. Eller som han siger med usikkerhed:

De var hans største kunde.

»Jeg har talt med mine kontakter derfra, og de siger, de får mere at vide i dag. Lige nu er der stor forvirring, og jeg ved, folk allerede sidder og kigger i jobannoncer. Folk ved ikke, om de har et arbejde i morgen. Det er uvirkeligt, og det er svært at sætte ord på.«

»Hele anlægget er jo brændt, og det ligner ikke, der er meget tilbage. Det er en kæmpe stopklods at få lige pludselig. Men det vigtigste er selvfølgelig, at ingen er kommet til skade.«

Der er endnu ingen meldinger om de samlede skader ved anlægget. Foto: TANNEN MAURY Vis mere Der er endnu ingen meldinger om de samlede skader ved anlægget. Foto: TANNEN MAURY

Christian Krogh fortæller, at han dagligt taler med ansatte på anlægget. Og fælles for alle er, at de ikke ved, hvad der foregår, og at venter på yderligere meldinger.

Brandinspektør Kirk Wilson sagde mandag til New York Post, at der formentlig vil gå et par dage, før branden endeligt er slukket. Ifølge Christian Krogh skyldes det dels de voldsomme flammer – men også at anlægget er omringet søer og floder, hvorfor man skal undgå at kemikalier fra anlægget havner dér.

»Så lige nu regner de stadig med, at det tager et par dage,« siger Christian Krogh om de meldinger, han får om udsigterne.

Ifølge NBC Chicago er situationen så alvorlig, at folk inden for en radius af fem kilometer skal bære masker. Evakuringen af naboer gælder fortsat, hvorfor myndighederne har oprettet en telefonlinje for hastende spørgsmål.