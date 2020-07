43-årige Christian Halvorsen blev skudt og dræbt, mens han grillede søndagsmad til sin familie i Askim i Norge.

Nu viser det sig, at han muligvis blev likvideret på grund af en gæld på et par tusinde kroner.

Det siger flere kilder til Dagbladet.

»Politiet vil hverken be- eller afkræfte påstandene i medierne af hensyn til efterforskningen,« siger politiadvokat Yvonne Schilling til Dagbladet.

Familiens bistandsadvokat, John Christian Elden, har dog mere at sige til påstandene.

»Jeg kan bekræfte, at familien er klar over, at en af de anholdte personer har hævdet, at den afdøde skyldte ham et par tusinde kroner.«

Der er to mistænkte i sagen, og de er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Politiadvokat Yvonne Schilling fortæller, at de vil sidde to af ugerne i fuld isolation, og at de i alle fire uger har forbud mod at modtage breve og få besøg.

Den ene af de anholdte er en 32-årig mand, som kendte til Christian Halvorsen.

Billede fra gerningsstedet. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mere Billede fra gerningsstedet. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet

Han har indrømmet, at han var i området, da mordet fandt sted, men ifølge mandens forsvarer, John Arild Aasen, er dette det eneste bevis, som politiet har fremlagt.

Den anden mand er i 40'erne, og han vidste også, hvem Christian Halvorsen var, men havde ikke noget med ham at gøre. Han er dog ven til den anden anholdte.

»Tid og sted forbinder ham til drabsstedet, men han har aldrig skjult, at han var i området på det tidspunkt, drabet blev begået. Han har en plausibel og troværdig forklaring på, hvorfor han var i området,« fortæller mandens forsvarer, Tor Fagermo Sæter.

Mordet på Christian Halvorsen fandt sted i Askim i Norge søndag 12. juli.

Christians kæreste havde besøgt en slægtning, da hun kom hjem og fandt ham liggende i en busk med skudsår.

Ifølge bistandsadvokaten, John Christian Elden, prøvede kæresten at give Christian førstehjælp, indtil ambulancen ankom.

Men Christian Halvorsens liv kunne ikke reddes.