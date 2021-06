435 dage gik der, fra piloten Chris Dennis efterlod en håndskrevet besked i et fly ude i ørkenen, til den blev fundet.

Den viser nu forskellen på, hvad han forventede, mens coronavirussen lukkede verden ned omkring ham – og hvordan det i virkeligheden endte.

Det skriver det amerikanske flyselskab Delta på sin hjemmeside.

Da coronavirussen i marts sidste år begyndte at sprede sig hastigt, blev flere og flere fly tvunget til at holde stille på jorden.

Flyselskabet Delta sendte derfor mange af sine fly ud til lufthavnen Victorville i den californiske ørken, hvor de skulle stå opbevaret, indtil de kunne sendes på vingerne igen.

Den 23. marts sidste år landede piloten Chris Dennis derfor Delta-flyet 3009 på stedet – og på det tidspunkt havde han ingen anelse om, at flyet ville stå stille i 435 dage.

I stedet forventede han, at der måske kunne være tale om 14 dage.

Han besluttede sig for at skrive en seddel, som han efterlod i flyet, så det kunne blive fundet af den pilot, der ville komme for at tage flyet i luften igen.

Her ses den håndskrevne seddel, som Chris Dennis efterlod i flyet. Foto: Delta

»Hej piloter, det er den 23. marts, og vi er lige ankommet fra Minneapolis-St. Paul. Meget rystende at se så meget af vores flåde her i ørkenen,« skrev han i sedlen.

»Hvis du er her for at hente det, så må der være lys for enden af tunnelen,« tilføjede han.

»Utroligt hvor hurtigt, det ændrede sig. I må have en sikker tur, når I tager den ud af opbevaring igen.«

Sedlen endte dog med at ligge i flyet i noget længere tid, end Chris Dennis havde forventet, og først den 1. juni året efter fandt piloten Nick Perez den:

»Jeg tænkte på, hvordan jeg ser tingene nu sammenlignet med, hvordan han så tingene, da han efterlod beskeden,« fortæller Perez til Delta.

»Dengang var vi ved at blive gode til at lande tomme fly. Nu går det i den rigtige retning. Jeg er i højt humør. Jeg er meget optimistisk,« fortæller han om sit syn på fremtiden, hvor kunderne vender tilbage, og flyene igen kommer på vingerne.