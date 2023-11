Der er ikke tale om bare ét slag til kæben for Joe Biden. Det er mange. Rigtigt mange.

»Det vil sende rystelser af tvivl gennem partiet,« som topstrategen og tidligere Barack Obama-rådgiver David Axelrod skriver på X.

For her et år før det amerikanske præsidentvalg slagter flere friske meningsmålinger den siddende, demokratiske præsident.

Omvendt er der god grund til republikansk jubel: Donald Trump har gjort nærmest chokerende stort indhug i vælgere, der stemte på Joe Biden ved seneste valg.

Joe Biden er bagud på en stribe parametre. Foto: Leah Millis/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden er bagud på en stribe parametre. Foto: Leah Millis/Reuters/Ritzau Scanpix

Hos CNN står det eksempelvis helt tydeligt penslet ud.

Hvis der var valg i dag, ville 49 procent stemme på Donald Trump, mens 45 procent ville stemme på Joe Biden, viser en meningsmåling foretaget blandt registrerede vælgere.

Hos The New York Times har man taget vælgernes aktuelle puls i såkaldte svingstater, og her er billedet nærmest endnu være for den nuværende præsident.

I 2020 vandt Joe Biden samtlige seks stater Nevada, Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin – nu fører Donald Trump i fem af dem med mellem fire og 11 procentpoint.

Kun i Wisconsin kan den siddende præsident mønstre en føring med smalle to procentpoint.

Men det bliver kun værre.

For både hos CNN og The New York Times ser opbakningen ud til at smuldre katastrofalt, når man dykker ned i tallene.

I 2020 vandt Joe Biden stort blandt en række vælgergrupper, hvor alt også ser ud til at være vendt på hovedet nu. Ifølge CNN:

Blandt 'vælgere under 35 år' fører Trump med 48 procent mod 47 procent. Her vandt Biden med 21 procentpoint i 2020.

Blandt de 'uafhængige vælgere' fører Trump med 45-41. Her vandt Biden med 13 procentpoint i 2020.

Blandt 'sorte vælgere' fører Biden med 73-23. Her vandt Biden med 75 procentpoint i 2020.

Blandt 'latinovælgere' fører Biden med 50-46. Her vandt Biden med 33 procentpoint i 2020.

The New York Times skriver videre, at Joe Biden lige nu ser ud til at blive den første demokratiske præsidentkandidat i omkring 60 år, der ryger under 80 procents opbakning blandt sorte vælgere.

Samtidig viser meningsmålingerne her, at et stort flertal på 59 procent mod 37 procent tror på, at Donald Trump er bedst til at rette op på amerikansk økonomi.

Flest mener også, at den tidligere præsident vil være bedst i forhold til indvandring, national sikkerhed og Israel-Hamas-konflikten.

Desuden har Joe Bidens alder længe været et stigende problem for ham.

Donald Trump er i førersædet til igen at blive amerikansk præsident. Foto: Adam Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump er i førersædet til igen at blive amerikansk præsident. Foto: Adam Gray/AFP/Ritzau Scanpix

Mens de mange retssager og polemik, der konstant cirkulerer omkring Donald Trump, ikke ser ud til at betyde noget som helst for vælgerne.

Som den politiske analytiker Jeff Greenfield skriver hos Politico, er det i virkeligheden et endnu større problem for Joe Biden.

»Hvad kan Biden fortælle vælgerne om Trump, som de ikke allerede ved?« spørger han og fortsætter:

»Vælgere ser ud til at have taget Trumps opførsel med i deres vurdering, og lige nu er det tilsyneladende ikke diskvalificerende.«

Førnævnte David Axelrod siger ligefrem det, som det demokratiske parti måske skal se i øjnene, at det er nødvendigt at gøre det, ingen havde troet skulle ske: Sadle om.

»Det er kun Joe Biden, der kan træffe det valg. Hvis han fortsat vælger at stille op, vil han blive kandidat for det demokratiske parti,« lyder det på X:

»Han skal finde ud af, om det er klogt – om det er det bedste for ham eller det bedste for landet.«

Det amerikanske præsidentvalg holdes 5. november næste år.