Hvis den amerikanske præsident Donald Trump denne morgen beslutter sig for at kaste et blik på den seneste meningsmåling, venter der ham ikke en glædelig overraskelse.

Tværtimod. For ifølge en ny meningsmåling lavet af Opinium Research for The Guardians USA-afdeling er afstanden mellem de to kandidater til præsidentposten vokset til hele 17 procentpoint.

Det skriver Dagbladet.

Hvis målingen viser sig at passe, står den demokratiske udfordrer – Joe Biden – til en tilslutning på 57 procent, mens republikanske Donald Trump står til at få 40 procent af stemmerne.

Arkivfoto af Joe Biden. Foto: TOM BRENNER

Dermed ser Biden ifølge meningsmålingen ud til at øge sit forspring til den siddende præsident.

I sidste uge kom CNN med en måling, der viste, at demokraten førte med 16 procentpoint.

Den nye meningsmåling kommer efter nogle hårde uger for 74-årige Trump, der i begyndelsen af måneden blev konstateret smittet med coronavirus. Han blev efterfølgende indlagt, modtog behandling – og er nu blevet erklæret rask og testet negativ.

Siden er han begyndt at afholde sine storslåede vælgermøder igen. Natten til onsdag var han på scenen i Johnstown i delstaten Pennsylvanien, hvor han ifølge norsk TV 2 indledte med et direkte angreb på sin modstander:

»Biden klarer ikke at stå imod de galninge, der styrer hans parti. Han kan ikke engang finde ud af at finde vejen ned fra scenen,« sagde Trump til stor latter fra publikum.

Det er ikke første gang, at Trump har forsøgt at så tvivl om 77-årige Bidens mentale skarphed.

»Han ved ikke, hvor han er. Han sagde for nylig: 'Hvor i alverden er jeg?' Han er færdig, folkens. Jeg kæmper mod den værste præsidentkandidat i historien. Det sætter mig faktisk under mere pres. Kan I forestille jer, hvad der sker, hvis jeg taber mod sådan en fyr,« sagde Trump på vælgermødet.

Det er dog værd at bemærke, at det ikke er alle meningsmålinger, der giver Joe Biden et lige så stort forspring, som Opinium Researchs meningsmåling gør.

Tirsdag udkom RealClearPolitics, der indsamler og laver overblik over de nationale meningsmålinger i USA, med en gennemsnitsmåling, der viste, at afstanden mellem Trump og Biden er på 10 procentpoint – hvilket er noget lavere end de 17 procentpoint.

Det formodes, at det er svingstaterne Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona, der bliver afgørende for dette års valgresultat.

Det amerikanske præsidentvalg finder sted 3. november.