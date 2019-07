Forestil dig at se din fars amputerede ben på en cigaretpakke.

Forestil dig så, at det amputerede ben bliver vist som eksempel til skræk og advarsel mod rygning, men at det slet ikke har noget med rygning at gøre.

Det er præcis den situation, som en søn til en 60-årig albansk mand fra den franske by Metz står i, skriver BBC.

Sønnen opdagede billedet af sin fars amputerede ben, da han var i Luxemborg og ville købe sig en pakke rulletobak.

Faderens amputation skyldes nemlig slet ikke rygning, men at han blev skudt i Albanien i 1997.

Familien blev rystet, da de opdagede, at billedet af faderens ben er blevet brugt uden deres samtykke til skræk og advarsel mod rygning.

Det fortæller deres advokat Antoine Fittante, der nu har taget kontakt til EU-Kommission for at finde ud af, hvad der er hoved og hale i sagen.

»Hvert ar er unikt og let genkendeligt. Manden har også brandsår på sit andet ben. En ekspert får ikke problemer med at identificere det,« lyder det fra Antoine Fittante til spørgsmålet, der går på, om det nu også er mandens ben, der vises på pakken.

»Min klient føler sig forrådt, hans værdighed har lidt et knæk ved at se sit handicap blive udnyttet på en cigaretpakke,« fortsætter Antoine Fittante.

Familien fortæller, at de tror, at billedet af faderens ben stammer fra et hospital, han besøgte i forbindelse med, at han søgte om hjælpemidler.

Antoine Fittante har kontaktet EU-Kommissionen for at få en forklaring, da de er ansvarlige for billeder på alle cigaretpakker i EU.

The Guardian fortæller, at EU-Kommissionen har afvist, at billedet på cigaretpakken har noget med den 60-årige mand at gøre, og at lighederne er mellem ar og brandsår er tilfældige.