Vladimir Putin havde taget en vamset dynejakke på og lynet den et godt stykke ned, så man også kunne få et tydeligt glimt af den strikkede rullekravetrøje indenunder.

Det skulle han muligvis ikke have gjort.

For hvad var det egentlig for noget tøj, som den russiske præsident havde valgt at tage på, da han for første gang siden invasionen af Ukraine viste sig offentligt?

Jo, det spørgsmål er kun blevet mere og mere påtrængende, efter at Vladimir Putin i fredags stillede sig op midt på det enorme Luzhniki-stadion og holdt en cirka fem minutter lang tale i anledning af årsdagen for den såkaldte annektering af Krim-halvøen i 2014.

Vladimir Putin i den dyre jakke og den dyre rullekravetrøje. Foto: ALEXANDER VILF Vis mere Vladimir Putin i den dyre jakke og den dyre rullekravetrøje. Foto: ALEXANDER VILF

Manden, der i de seneste uge har tordnet mod alle vestlige værdier og skarpt har advaret alle om lade sig friste af Vesten, var såmænd iført voldsomt dyre – vestlige – mærkevarer. Til en samlet pris af langt over 100.000 kroner:

Den mørkeblå jakke skulle være af mærket Loro Piana og koste lige over 90.000 kroner.

Den råhvide rullekravetrøje skulle være af mærket Kiton og koste lige over 30.000 kroner.

Begge fra særdeles eksklusive italienske modehuse.

Eller som Lyubov Sobol, en nær allieret til den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, siden skrev på Twitter:

»Putin er tro mod sig selv. På Luzhniki optrådte han i en Loro Piana-dunjakke til 1,4 millioner rubler,« lød det.

Flere brugere på sociale medier fandt hurtigt frem til jakken – og dens pris i Rusland. Vis mere Flere brugere på sociale medier fandt hurtigt frem til jakken – og dens pris i Rusland.

For ja, på det russiske marked koster eksempelvis den mørkeblå dynejakke 1.445.000 rubler.

Til sammenligning lå den gennemsnitlige russiske årslån i 2021 på 678.000 rubler – det vil altså sige, at jakken kostede mere end to årslønninger. Og 25 gange mere end den gennemsnitlige russiske månedsløn.

Og på sociale medier har forargelsen da også været stor, hvor mange er skarpe i retorikken af, han har så dyrt vestligt tøj på, mens indbyggerne i Rusland ikke kan få adgang til helt basale varer på grund af de omfattende sanktioner, landet er ramt af.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Vladimir Putin er blevet set i tøj fra Loro Piana.

Vladimir Putin i træningstøj fra Loro Piana. Foto: RIA NOVOSTI Vis mere Vladimir Putin i træningstøj fra Loro Piana. Foto: RIA NOVOSTI

Det skete også tilbage i 2015, hvor han fremviste en mere sporty side af selv i træningstøj fra det italienske tøjmærke, der i øvrigt selv har stoppet for al handel med Rusland efter invasionen af Ukraine.

Det har nu fået journalisten Karina Orlova til at begyndte en underskriftsamling, der skal få modehuset til at tage afstand fra Vladimir Putin.

»Vi opfordrer Loro Piana til øjeblikkeligt at fordømme Vladimir Putin og kræve, at han holder op med at gå i deres tøj. Ellers vil brandets lange historie for altid blive overskygget af blodet fra de tusindvis af uskyldige ofre for Putins krig,« lyder det.

Loro Piana har endnu ikke reageret.