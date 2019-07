Et masseskyderi lørdag aften har rystet borgere i New York.

En mand mistede livet, og elleve personer blev såret, da to ukendte gerningsmænd lørdag aften skød ind i en menneskemængde ved en fest i bydelen Brooklyn.

Folk var samlet i en park i boligområdet Brownsville for at fejre den årlige fest kaldet Old Timers Day.

Skyderiet skete omkring kl. 23 lokal tid, da tusindvis af gæster var ved at forlade festen, der har eksisteret i 56 år.

100 betjente var ifølge avisen New York Post til stede, men det lykkedes ikke at anholde gerningsmændene.

»Det var kaos. Man hørte skud, og alle løb for at finde dække,« siger øjenvidnet Gary Miller til avisen.

New Yorks borgmester Bill de Blasio siger, at han efter skyderiet vil gøre alt for at fjerne håndvåben fra gaderne.

'Vi har oplevet en forfærdelig skudepisode, som ødelagde en fredfuld sammenkomst mellem naboer. Vores hjerter er med ofrene', skriver han på Twitter.

Skyderiet skete i et område, som den sidste uge er blevet omtalt som lovløst på grund af en række angreb med vand mod betjente.

I en række videoer kan man se, hvordan unge mænd kaster vand mod uniformerede betjente.

To betjente er ved at anholde en person, da de bliver overdænget med vand. Den ene betjente bliver desuden ramt i baghovedet af en rød spand.

#NYPD officers in Harlem & Brooklyn doused with water. One cop hit in head by flying bucket while making an arrest. Everyone from @NYCMayor to @VP #mikepence condemning the actions. We get communuty reaction coming up on #fox5news 10p @beckycartercook @DebraCheatham @fox5ny pic.twitter.com/JgqdGc1rqV — Lisa Evers (@LisaEvers) July 24, 2019

Masseskyderier er langt fra sjældne i USA. Ifølge en oversigt fra Gun Violence Archive har der i år været 241 masseskyderier i landet.