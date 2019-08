Ifølge øjenvidner var der mange skrig blandt chokerede vidner, da en seks-årig dreng angiveligt blev skubbet ud fra et museums tiende sal i London søndag eftermiddag.

Museet Tate Modern, hvor faldet skete, er en velbesøgt turistattraktion i London.

Derfor var der også flere gæster, der overværede det tragiske fald, som lige nu betyder, at en seks-årig dreng kæmper for sit liv.

Én af de besøgende var 47-årige Nancy Barnfield, som besøgte museet sammen med en ven.

Den 6-årig blev fløjet til hospitalet med helikopter. Foto: DANIEL SORABJI

Hun beskriver til BBC, at hendes ven hørte tragedien udspille sig og kaldte det et 'højt brag'. Og umiddelbart efter så Nancy Barnfield en kvinde, der skreg 'Hvor er min søn, hvor er min søn?'.

»Vi lagde ikke mærke til moren i første omgang, men det gjorde vi bagefter, fordi hun var meget hysterisk,« fortæller Nancy Barnfield til BBC.

Museet lukkede for adgang til taget, mens de, der var på taget, blev bedt om at blive dér. Og umiddelbart efter anholdt det britiske politi en 17-årig ung mand for at have skubbet den seks-årige.

Nancy Barnfield forklarer endvidere over for BBC, at den person, som blev tilbageholdt af politiet, blot 'stod dér og var meget rolig'.

Politi og redningsfolk var massivt til stede ved Tate Modern. Foto: DANIEL SORABJI

I museet var også en BBC-journalist, som fortæller, at han så mindst to ambulancer og 10 politibiler ved museet. Endvidere har BBC også talt med en museumsmedarbejder, som siger, at 'en hel del vidner' så drengen falde fem etager ned.

Ét andet vidne befandt sig på femte sal og hørte skrig længere oppe fra.

»Jeg gik indenfor, fordi skrigene var forfærdelige. Drengen lavede ingen lyde, men folk oppe på udkigsposten skreg,« fortæller vidnet til Mirror.

Den seks-årige dreng, hvis tilstand lige nu betegnes som kritisk, blev bragt til hospitalet med helikopter. Den 17-årige er lige nu i politiets varetægt, sigtet for drabsforsøg. Det britiske politi mener på nuværende tidspunkt ikke, at den seks-årige og 17-årige kendte hinanden.