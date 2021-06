18-årige Aaron Guerrero kigger ind i kameraet. Han smiler – og siger:

»Velkommen tilbage til vores YouTube-kanal … tre dage efter at vi har myrdet nogen.«

Sammen med sin kæreste, 16-årige kæreste Sierra Halseth, er han dybt involveret i en særdeles bestialsk sag, hvor det amerikanske teenagepar står tiltalt for at have dræbt hendes far, Daniel Halseth, i Las Vegas. Det skriver People.

De blev begge arresteret midt i april efter få dage på flugt, og nu er der dukket en video op, der tilsyneladende er optaget inden deres arrestation.

Her kan man videre se Sierra Halseth reagere på Aaron Guerreros bemærkning om at have slået 'nogen' ihjel.

»Hov. Lad være med at sige det til kameraet,« siger hun og griner.

Hvortil Aaron Guerrero replicerer: »Det var det hele værd.«

Efterfølgende tager han fat om hendes ansigt og kysser hende i panden, mens de begge kigger i kameraet og griner.

Den var 9. april, at Daniel Halseth blev fundet død i sin garage i Las Vegas. Ifølge politiet var han blevet stukket med kniv adskillige gange og efterfølgende puttet i en sovepose, der var blevet antændt.

»Der var en meget kraftig lugt af lightergas. Hr. Halseth var fuldstændigt brændt fra top til tå,« har betjenten Matthew Hocking forklaret ifølge People.

Samtidig blev der fundet blegemiddel, forskellige elektriske save, gummihandsker og flere dunke med lightervæske. Overvågningsoptagelser fra to nærliggende supermarkeder har siden angiveligt vist Aaron Guerrero og Sierra Halseth indkøbe præcis de genstande.

Da politiet nåede frem til adressen, var teenagerne flygtet med tog, hvor de senere blev anholdt i Salt Lake City.

Indtil videre ser det ifølge politiet ud til, at motivet til drabet skulle være forbundet med teenageparrets forhold til hinanden. Deres forældre skulle have forbudt dem at se hinanden igen, efter at de havde opdaget, at Aaron Guerrero og Sierra Halseth havde planer om at stikke af til Los Angeles.

I stedet sidder de nu fængslet og afventer retssagen, der begynder sidst i juni.