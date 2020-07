Fire personer – to i blå heldragt, to i hvid heldragt – trækker en ligpose efter sig og dumper den nonchalent ned i et udgravet hul.

Herefter går de tilbage til kassevognen og hiver endnu et indpakket lig ud, der også bliver kastet ned i hullet.

Sådan fortsætter det i halvandet minut i en video fra den indiske stat Karnataka, som er blevet debatteret voldsomt den seneste uge.

De indiske myndighedsarbejdere i videoen bliver nemlig kritiseret for at håndtere ligene ufølsomt og alt for hårdhændet.

Siden er de fire mænd blevet fyret, og de officielle myndigheder har været ude at undskylde til de dødes familier for den voldsomme behandling af deres nære.

Men videoen er slet ikke Indiens største bekymring lige nu.

Mandag overtog det store land nemlig den nok værste tredjeplads i verdenen lige nu.

Med 697.493 coronasmittede overhalede Indien Rusland og er nu det land med tredjeflest tilfælde af coronavirus i hele verden.

Og kurven ser desværre ikke ud til at vende.

Søndag oplyste landets sundhedsmyndigheder, at man de seneste 24 timer havde slået en negativ rekord med 24.850 nye smittetilfælde på ét døgn.

I takt med at smitten spreder sig i det indiske samfund, og at hospitalerne bliver mere og mere pressede, er byer som New Delhi begyndt at bygge midlertidige faciliteter med tusindvis af sengepladser til coronapatienter.

Og netop New Delhi er genstand for en stor frygt i landet.

En medarbejder går foran et bål med lig i New Delhi i Indien

Den gigantiske by huser nemlig intet mindre end 25 millioner indere med en stor befolkningstæthed, og epidemien er endnu ikke løbet helt løbsk i byen.

Men hvad hvis det sker?

Så kan det blive katastrofalt med alt for få sengepladser, har kritiske røster udtrykt i lang tid i Indien.

Derfor har de lokale myndigheder stablet et stort, midlertidigt hospital på benene med 10.000 sengepladser i en stor lagerhal.

Der er dog næsten 100.000 smittede alene i New Delhi, så folk frygter på trods af det nye hospital, at en stor spredning af virussen vil resultere i en stor stigning af døde.

Lige nu er næsten 20.000 indere døde som følge af coronavirussen, men alligevel er regeringen begyndt at genåbne landet gradvist.

Udenrigsflyvninger er fortsat indstillet. Men der er åbnet op for indenrigsrejser, og regeringen håber, at turister på ny vil skabe liv ved feriesteder.

Og så havde man også planer om at åbne flere af de helt store turistattraktioner som eksempelvis ikoniske Taj Mahal.

FILE PHOTO: A member of Central Industrial Security Force (CISF) personnel stands guard inside the empty premises of the historic Taj Mahal during a 21-day nationwide lockdown to slow the spread of COVID-19, in Agra, India, April 2, 2020.

Men det har man droppet igen.

»Af hensyn til offentligheden er det blevet besluttet, at det ikke er hensigtsmæssigt at genåbne monumenterne i Agra nu,« skriver myndighederne i en meddelelse ifølge Reuters.

Over 409.000 er raskmeldte i Indien, fremgår det af Johns Hopkins Universitys løbende opgørelse mandag morgen.